„Predispoziția genetică nu înseamnă condamnare”. Prevenția nu mai e un moft. Ce ne poate arăta genetica despre sănătatea plămânilor

dr. Carmen Mihaela Cîrstea, medic MedLife. sursa foto: Medlife

Ne trăim viețile, cumva, „pe repede-înainte”. Alergăm între ședințe, deadline-uri, breaking news, notificări care nu tac nici noaptea și promisiuni frumos ambalate despre ceea ce ar trebui să fie o „viață echilibrată”. Ne organizăm, ne optimizăm, ne sincronizăm. Însă, în tot acest maraton al vieții, sănătatea rămâne, de cele mai multe ori, pe lista cu „rezolv mai târziu”. Iar timpul apare abia atunci când apare și problema de sănătate.

Trecerea de la medicina reactivă la medicina preventivă

Aici începe, de fapt, conversația serioasă despre prevenție și cum ne poate salva, la propriu.

Medlife ne propune o schimbare de perspectivă: am putea vorbi despre sănătate înainte de primirea unui diagnostic. Adică să ne mutăm atenția de la reacție la prevenție. De la tratamentul bolii la înțelegerea riscului. Nu, toate astea nu sunt doar un slogan, ci vorbim despre monitorizare inteligentă, decizii informate, intervenții la timp.

În acest context a apărut și programul „Longevity 100+”, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune, construit în jurul ideii că fiecare om are un profil biologic propriu, iar prevenția trebuie să țină cont de el. Nu de „așa se face la vârsta asta”. Ci de ADN-ul fiecăruia.

De ce e important „să știi din timp”

MedLife și-a propus să democratizeze accesul la testarea genetică și să mute accentul de la „vedem ce facem când apare boala” la „știm din timp unde suntem vulnerabili”. Și luăm măsuri.

Miza este una educațională, în primul rând. Ce înseamnă prevenția personalizată? Cum te ajută informația genetică în viața de zi cu zi? Și, mai ales, cum o folosești fără să o transformi într-o sursă de panică?

Pentru că nu vorbim doar despre gene. Vorbim despre oameni. Despre grija care începe la pachet cu o cunoaștere a profilului genetic. Mai vorbim și despre responsabilitate asumată, nu indusă prin frică. Despre decizii mai bune legate de alimentație, somn, efort fizic, stres sau monitorizare medicală.

Nu e magie. Nu e nemurire. E știință

Programul Longevity 100+ - oferă o evaluare genetică amplă, interpretare personalizată și recomandări aplicabile concret: în dietă, în sport, în ritmul de recuperare, în stilul de viață. E adevărat, nu promite magie. Și nici nemurire. Însă ne oferă claritate, care, în medicină, înseamnă putere. Puterea de a acționa înainte să fie prea târziu.

„O problemă de sănătate publică majoră”

Când ducem discuția în zona pneumologiei, lucrurile devin concrete. România nu stă bine la capitolul sănătate pulmonară. Numărul fumătorilor rămâne ridicat, poluarea apasă orașele mari, iar alergiile respiratorii apar la vârste la care, până nu demult, nimeni nu se gândea la ele. Iar în cabinete, medicii nu văd teorii. Ci văd consecințe.

„Sănătatea românilor este o problemă de sănătate publică majoră. Este o prevalență ridicată a bolilor respiratorii și are impact semnificativ pe calitatea vieții și pe mortalitate. Cele mai frecvente pe care le întâlnim – și, practic, sunt și cele frecvente în laborator – sunt astmul, BPOC-ul și cancerul pulmonar”, explică dr. Mihaela-Carmen Cîrstea, medic pneumolog.

Prevenția nu este moft, ci investiție într-o viață mai bună

Pe lângă aceste patologii cronice, există un val constant de infecții respiratorii acute, forme ușoare sau pneumonii care necesită supraveghere. În paralel, tot mai mulți pacienți vin pentru screening, chiar înainte de apariția unor simptome clare. Nu pentru că sunt ipohondri. Ci pentru că încep să înțeleagă că prevenția nu este un moft, ci o investiție.

Așa că aici apare prevenția personalizată, mai spune dr. Cîrstea. Nu mai vorbim doar despre „nu fuma” și „fă mișcare”. Deși aceste recomandări rămân esențiale, ele nu sunt suficiente pentru a explica diferențele dintre oameni.

„Acestea sunt niște măsuri de prevenție care se adaptează la profilul fiecărei persoane. Practic, în acest sens, ținem cont de diferențele acestea individuale. Adică este știut că nu fiecare factor de risc afectează la fel pe fiecare dintre noi și, în acest sens, noi evaluăm un risc individual”, spune medicul.

La ce ne ajută să știm ce e scris în codul nostru genetic

Vârsta, sexul, istoricul familial, fumatul activ sau pasiv, locul de muncă, poluarea, stilul de viață. Toate contează. Dar peste ele se adaugă și componenta genetică. Prin testare genomică, pot fi identificate predispoziții pentru astm, BPOC, reacții inflamatorii persistente sau susceptibilitate crescută la infecții severe. Testare ce nu înseamnă diagnostic. Înseamnă hartă de risc.

„Longevity 100 este, de fapt, un proiect de testare genomică foarte avansată și care practic analizează genomul uman și, în felul acesta, arată predispozițiile care sunt genetice și oferă recomandări personalizate pentru sănătate, adică măsuri de prevenție”, explică Dr. Cîrstea.

Poți interveni înainte să te îmbolnăvești

În pneumologie, aceste date pot schimba ritmul monitorizării. Dacă un pacient are risc genetic crescut pentru BPOC, chiar fără simptome, medicul poate recomanda spirometrii anuale. Dacă există predispoziție la inflamație persistentă, monitorizarea devine mai atentă, iar tratamentul poate fi ajustat din timp.

„Practic, profilul acesta genetic ce rol are? Să începem monitorizarea înainte să apară boala” – dr. Mihaela-Carmen Cîrstea.

Diferența este esențială. Nu mai aștepți să pierzi funcția pulmonară ca să reacționezi. Intervii înainte ca degradarea să devină vizibilă.

În cazul astmului, componenta genetică are un rol important.

„De exemplu, pacienții ai căror părinți au astm; copiii lor au un risc destul de mare de a face, de două-trei ori mai mare. Dacă ambii părinți au astm, riscul este și mai mare, fiindcă sunt niște gene legate de răspunsul acesta imun, de hiper-producere de imunoglobuline. Astmul, de fapt, e o boală poligenică”, mai spune dr. Cîrstea.

În BPOC, mediul cântărește mai mult, dar genetica poate deveni decisivă în anumite cazuri. Deficitul de alfa-1 antitripsină este un exemplu. O afecțiune rară care poate duce la bronhopatie obstructivă severă la vârste tinere, chiar fără un istoric consistent de fumat.

Dr. Cîrstea a avut un asemenea pacient: „Căutând toate cauzele respective, s-a dovedit că are un deficit de alfa-1 antitripsină. Ei, dacă ar fi știut, ar fi luat măsuri din timp”.

Alfa-1 antitripsina este o proteină produsă în ficat, care protejează plămânii de propriile noastre mecanisme de apărare. Astfel, când apare o inflamație sau o infecție, organismul trimite enzime ce „curăță” zona afectată. Dacă nivelul acestei proteine este scăzut, enzimele nu mai sunt ținute sub control și pot distruge și țesutul sănătos al plămânilor. În timp, apare degradarea alveolelor și scade capacitatea respiratorie.

Deficitul de alfa-1 antitripsină este genetic. Te naști cu el. Poate duce la BPOC la vârste tinere, chiar și la persoane care nu au fumat mult sau deloc. Uneori afectează și ficatul, pentru că proteina se produce acolo.

Important de menționat este că această descoperire nu înseamnă o condamnare, ci că, dacă află la timp, pacientul poate lua măsuri rapide și clare: evitarea fumatului, monitorizare regulată, tratament atunci când este necesar. Pe scurt, este diferența dintre a afla prea târziu și a ști din timp.

Aceasta este diferența dintre surpriză și prevenție. Între a descoperi boala în stadiu avansat și a avea șansa să o ții sub control.

Genetica îți poate arăta cât de predispus ești la astm, rinită, alergii

Un alt fenomen tot mai vizibil este apariția alergiilor respiratorii la 30 sau 40 de ani. Mulți pacienți spun că „nu au avut nimic toată viața” și, dintr-odată, nu mai pot respira la fel în sezonul polenului. Genetica poate arăta predispoziția la teren atopic, la rinită sau la astm alergic.

„Aceste predispoziții ne pot arăta predispoziția de a face anumite alergii, de exemplu rinită sau astm alergic” – dr. Mihaela-Carmen Cîrstea.

Aceleași teste mai pot arăta că „sigur, am o tendință alergică, dar asta nu înseamnă că voi dezvolta reacții de tip sever. Predispoziția nu este o condamnare. Nu stabilește un diagnostic, ci ne arată că există o vulnerabilitate de a dezvolta această afecțiune și, practic, ne indică direcția pe care să mergem în medicina preventivă”.

De ce e important ca interpretările rezultatelor să le facă medicul specialist

Un alt punct esențial este interpretarea rezultatelor, care trebuie făcută doar de către medicul specialist.

„Practic, medicul este cel care corelează rezultatele cu datele pacientului, cu ce simptome are, cu ce investigații s-au făcut, cu istoricul familial, vârstă, sex, stil de viață – toate aceste elemente”, spune dr. Cîrstea.

Genetica fără context poate speria. Însă genetica integrată într-o evaluare medicală se transformă într-un instrument de prevenție.

Ce înseamnă asta pentru pacient, în mod concret? Dacă află că are predispoziție la astm alergic sau la BPOC, nu rămâne cu o informație abstractă. Rămâne cu un plan. Renunțarea la fumat sau decizia fermă de a nu începe niciodată capătă altă greutate. Reducerea expunerii la poluare devine o alegere conștientă. Adaptarea mediului din locuință, controalele periodice, investigațiile făcute la timp nu mai sunt opționale, ci necesare.

Monitorizarea devine diferențiată. Un pacient cu risc crescut va fi urmărit mai atent decât unul fără factori genetici evidențiați.

„Este indicat ca cei care au aceste predispoziții să vină la medic la semne minime”, precizează medicul pneumolog.

Aceasta este, în esență, medicina personalizată, ne explică ea. Nu tratăm „media”. Tratăm omul din fața noastră, cu vulnerabilitățile și resursele lui. Iar pacientul poate afla unde este fragil, ce poate controla, și poate acționa din timp. ADN-ul nu îți scrie destinul, ci îți oferă informația, mai spune dr. Cîrstea.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și face parte dintr-o inițiativă de educare privind rolul geneticii și al medicinei personalizate în prevenția bolilor.

