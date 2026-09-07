Primele 72 de ore după autoexcludere și impulsul de a reveni

Autoexcluderea este doar primul pas pentru renunțarea la jocurile de noroc.

Ai trimis solicitarea de autoexcludere, ai închis pagina și, pentru câteva minute, simți că ai făcut ce trebuia. Apoi apare impulsul: doar verifici dacă mai poți intra, doar te uiți la sold, doar încerci să recuperezi ce ai pierdut. Pentru multe persoane, partea grea începe după decizie, nu înaintea ei.

Sfaturile obișnuite se opresc la completarea formularului. Rămân însă mesajele promoționale, aplicațiile instalate, cardul salvat și serile în care telefonul este la îndemână. În primele 72 de ore, fiecare dintre aceste detalii poate redeschide drumul către joc.

Autoexcluderea are nevoie de măsuri practice în jurul ei: verificarea solicitării, limitarea accesului la bani, sprijinul unei persoane apropiate și un plan simplu pentru momentul în care impulsul revine.

Decizia poate fi fermă, dar impulsul apare totuși



Primele ore după autoexcludere pot fi înșelătoare. Faptul că ai luat o decizie clară nu înseamnă că dorința de a juca dispare imediat. Uneori, apare chiar mai apăsat, fiindcă mintea caută o portiță: o altă platformă, alte oferte speciale la casino, un alt cont sau o depunere mică „doar pentru verificare”.

Impulsul poate suna rezonabil. „Vreau să văd dacă solicitarea a fost înregistrată.” „Pun o sumă mică și mă opresc.” „Am pierdut deja, poate recuperez.” Gândul nu vine întotdeauna ca o tentație evidentă. Uneori se îmbracă în grijă administrativă sau într-o promisiune de reparare a unei pierderi.

O experiență relatată într-un comentariu YouTube arată cât de repede se pot amesteca accesul și reclamele cu decizia luată: „Am cerut autoexcluderea, dar în luna următoare au venit mesaje promoționale și am jucat banii de pe card.” ([@sufletpacatos], YouTube, [Cerere Autoexcludere Jocuri de Noroc ONJN], acum 9 luni)

În acest interval, încearcă să observi ce precedă impulsul. Nu trebuie să găsești o explicație perfectă. Notează simplu:

- mesajele SMS, notificările sau e-mailurile care îți amintesc de joc;

- seara târzie, plictiseala sau o ceartă după care cauți o distragere;

- ziua în care intră banii și ai acces imediat la card;

- gândul că o sumă mică nu poate produce o problemă mare;

- verificarea repetată a conturilor, chiar fără intenția declarată de a juca.

Când identifici momentul, schimbă locul și activitatea pentru câteva minute. Lasă telefonul într-o altă încăpere, ieși la o plimbare scurtă sau sună persoana stabilită pentru astfel de situații. Impulsul nu are nevoie de o dezbatere lungă. Are nevoie de timp și de mai multe obstacole între tine și joc.

Nu toate poftele se simt la fel. Unele trec repede, altele revin în valuri. Asta nu anulează decizia de autoexcludere. Arată doar că decizia are nevoie de sprijin concret, mai ales când accesul rămâne la un gest distanță.

Autoexcluderea trebuie verificată, nu doar trimisă

Trimiterea unei solicitări este un pas administrativ, dar nu trebuie confundată automat cu blocarea instantanee a oricărui acces. Procedura poate cere confirmări, date corecte sau timp pentru actualizarea evidențelor. Regulile se pot schimba, iar detaliile depind de canalul folosit și de tipul de joc.

Păstrează dovada trimiterii, răspunsul primit și orice număr de înregistrare. Dacă ai folosit e-mailul, salvează mesajul într-un folder separat. Dacă ai completat un formular online, fă o captură de ecran. Când impulsul apare, aceste dovezi te ajută să nu transformi incertitudinea într-un motiv pentru a reintra pe platformă.

O întrebare din comunitate surprinde foarte bine obstacolul practic: „La ce e-mail să trimit cererile? Nu toți putem merge la București.” ([@dumitrucojocariu2458], YouTube, [Cerere Autoexcludere Jocuri de Noroc ONJN], acum 1 an) Întrebarea nu ține de lipsa voinței. Ține de nevoia unor instrucțiuni clare, accesibile și ușor de verificat.

În primele ore, verifică următoarele lucruri:

1. ai primit o confirmare sau un număr de înregistrare;

2. datele transmise sunt corecte și aparțin contului tău;

3. ai închis sesiunile active de pe telefon și calculator;

4. ai șters metodele de plată salvate, acolo unde platforma permite;

5. ai notat unde poți cere lămuriri fără să cauți din nou site-urile de jocuri.

Fă drumul către joc cât mai greu

Voința este instabilă când ai oboseală, stres sau acces instantaneu la bani. De aceea, primele 72 de ore nu ar trebui să fie un test în care demonstrezi că poți rezista cu aplicația instalată, cardul la îndemână și notificările active.

Începe cu telefonul. Șterge aplicațiile, ieși din conturi și elimină parolele salvate. Folosește setările de blocare ale dispozitivului sau ale browserului pentru paginile pe care le accesezi de obicei. Dacă ai instalat programe de blocare, parola poate fi păstrată temporar de o persoană de încredere. Scopul nu este să te pedepsești. Scopul este să creezi o pauză între gând și acțiune.

Apoi uită-te la bani. Dacă banca are o funcție pentru blocarea plăților către comercianți din această categorie, activeaz-o. Poți cere și înghețarea temporară a cardului din aplicație, dacă această funcție există. Pentru o perioadă scurtă, unele persoane aleg ca un apropiat să țină cardul sau să urmărească împreună bugetul. Fă asta numai cu cineva în care ai încredere și păstrează-ți accesul la banii necesari pentru mâncare, transport și tratamente medicale.

Un plan pentru seară poate arăta astfel:

- pleci din încăperea în care jucai de obicei;

- lași telefonul la încărcat într-un loc mai greu accesibil;

- alegi o activitate care îți ocupă mâinile, nu doar atenția;

- mănânci și dormi la ore cât de cât regulate;

- trimiți un mesaj persoanei de sprijin înainte să apară impulsul, nu după.

Reclamele merită tratate separat. Dezabonează-te de la mesajele comerciale, blochează numerele și marchează e-mailurile ca nedorite. Nu deschide linkul „doar ca să vezi oferta”. Curiozitatea poate porni exact aceeași succesiune pe care autoexcluderea trebuia să o oprească.

Sprijinul apropiat nu trebuie lăsat pentru ultima clipă

Rușinea îi face pe mulți să păstreze autoexcluderea ca pe un secret. Problema este că secretul lasă impulsul fără martor și fără întrerupere. O singură persoană informată poate schimba felul în care treci prin primele seri, mai ales dacă știe concret ce are de făcut.

Alege un adult de încredere și spune-i direct ce ai nevoie. Nu este suficient „am o problemă cu jocurile”. Poți spune: „În următoarele trei zile, te rog să mă suni seara și să mă întrebi dacă am încercat să depun bani.” Cere ajutor practic, nu supraveghere permanentă. Persoana apropiată nu trebuie să devină polițistul telefonului tău.

Stabiliți împreună câteva reguli simple:

- ce faci dacă primești o reclamă sau simți nevoia să joci;

- unde păstrezi cardul în perioada vulnerabilă;

- pe cine suni dacă prima persoană nu răspunde;

- ce cheltuieli trebuie plătite imediat;

- când cauți ajutor psihologic sau medical.

Nu transforma o abatere într-o scuză pentru revenirea completă. Dacă ai intrat pe o platformă sau ai depus bani, oprește sesiunea, blochează din nou accesul și spune cuiva ce s-a întâmplat. Nu încerca să recuperezi suma pierdută printr-o depunere nouă. Acolo apare, de obicei, cercul care duce la pierderi mai mari.

Primele 72 de ore nu cer perfecțiune. Cer mai puțin acces, mai puține decizii luate singur și o persoană care știe unde te afli.

Autoexcluderea nu este un buton care șterge instantaneu obișnuința. Este o limită pe care trebuie să o susții până când viața de zi cu zi devine din nou previzibilă. Uneori, cea mai bună decizie dintr-o seară nu este una mare. Este să nu deschizi linkul, să nu păstrezi cardul lângă tine și să suni pe cineva înainte ca impulsul să capete viteză.







Surse și experiențe din comunitate:

- YouTube - @sufletpacatos - Cerere Autoexcludere Jocuri de Noroc ONJN - https://www.youtube.com/watch?v=Q2bg4SIukWg - acum 9 luni

- YouTube - @dumitrucojocariu2458 - Cerere Autoexcludere Jocuri de Noroc ONJN - https://www.youtube.com/watch?v=Q2bg4SIukWg - acum 1 an



Referințe:

- https://onjn.gov.ro/

- https://financialintelligence.ro/jocuri-de-noroc-o-n-j-n-explica-modul-cum-se-va-simplifica-procedura-de-autoexcludere-in-romania-vom-lansa-in-curand-o-aplicatie-care-va-usura-intreg-procesul/