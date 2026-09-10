Producător indicatoare rutiere: 7 lucruri pe care probabil nu le știai despre semnele de circulație

6 minute de citit Publicat la 12:34 10 Sep 2026 Modificat la 12:39 10 Sep 2026

Un indicator rutier pare un produs simplu: un suport metalic, câteva culori și un simbol pe care orice șofer ar trebui să îl recunoască. În realitate, indicatoarele destinate drumurilor publice sunt produse tehnice, iar caracteristicile lor nu sunt stabilite după preferințele producatorului de indicatoare rutiere. Dimensiunile, materialele, proprietățile optice și rezistența sunt doar câteva dintre elementele de care trebuie să țină cont acesta, în procesul de producție.

Unele dintre cele mai importante caracteristici nici măcar nu sunt evidente atunci când privim un indicator în timpul zilei. Iată șapte dintre ele.

1. Forma, culoarea și dimensiunea unui indicator sunt stabilite după reguli precise

Un producător de indicatoare rutiere nu poate decide că un indicator STOP ar arăta mai bine rotund sau că un semn de avertizare ar trebui realizat într-o altă nuanță pentru a fi mai vizibil.

Geometria face parte din sistemul de semnalizare.

Triunghiul este asociat în principal avertizării asupra unui pericol, cercul este utilizat pentru numeroase indicatoare de interzicere, restricție sau obligare, iar formele pătrate și dreptunghiulare sunt întâlnite frecvent în semnalizarea de informare și orientare.

Există și forme intenționat distinctive. Indicatorul STOP este octogonal, iar „Cedează trecerea” este un triunghi orientat cu vârful în jos. Acest lucru permite diferențierea lor inclusiv după siluetă.

Culoarea adaugă un al doilea nivel de informație. Roșul este asociat în special interdicției, restricției sau necesității unei atenții imediate, albastrul este utilizat în diferite categorii de obligare și informare, iar combinațiile cromatice sunt stabilite în funcție de categoria indicatorului.

Nici dimensiunile nu sunt arbitrare. Standardele prevăd mai multe game dimensionale, astfel încât semnalizarea să fie adaptată tipului de drum și condițiilor de observare.

Motivul este unul practic: indicatorul trebuie să poată fi identificat de la o distanță suficientă pentru situația respectivă. Cu cât viteza de deplasare este mai mare, cu atât distanța parcursă în timpul în care șoferul observă și interpretează informația este mai mare.

Prin urmare, forma, culoarea și mărimea nu sunt trei decizii de design. Sunt trei componente ale aceluiași sistem de comunicare vizuală.

2. Vizibilitatea pe timp de noapte se bazează pe retroreflexie

Una dintre cele mai importante caracteristici tehnice ale unui indicator apare abia după lăsarea întunericului.

Suprafața indicatoarelor utilizează materiale retroreflectorizante. Spre deosebire de o suprafață care împrăștie lumina în numeroase direcții, materialul retroreflectorizant este conceput pentru a întoarce o parte din lumina incidentă către direcția din care aceasta a venit.

În trafic, principiul este extrem de util. Farurile vehiculului reprezintă sursa de lumină, iar ochii șoferului se află relativ aproape de această sursă. Lumina ajunge la indicator și este redirecționată înapoi către zona vehiculului, făcând semnul mult mai ușor de observat.

Pentru realizarea acestui efect sunt folosite tehnologii optice specializate, inclusiv materiale bazate pe microsfere de sticlă sau structuri microprismatice.

Performanța retroreflectorizantă este o caracteristică măsurabilă, exprimată prin parametri tehnici specifici.

3. Clasa foliei reflectorizante poate schimba performanța indicatorului

Două indicatoare care arată aproape identic ziua pot avea performanțe diferite atunci când sunt iluminate de faruri.

Unul dintre motive este materialul retroreflectorizant utilizat.

Foliile pentru indicatoare sunt disponibile în clase și tehnologii diferite. În practică sunt întâlnite, printre altele, materiale cunoscute sub denumirile EGP – Engineer Grade Prismatic și HIP – High Intensity Prismatic.

Diferențele nu țin pur și simplu de faptul că una este „mai lucioasă”. Structura optică și performanța retroreflectorizantă sunt diferite.

Foliile prismatice conțin structuri microscopice care controlează traseul luminii și permit redirecționarea acesteia către sursă.

Materialele cu performanțe superioare pot oferi niveluri mai ridicate de retroreflexie și pot fi solicitate acolo unde condițiile de utilizare impun asemenea caracteristici.

Alegerea foliei trebuie, prin urmare, făcută în raport cu specificațiile indicatorului și ale proiectului, nu doar după aspect sau cost.

4. Suportul metalic trebuie protejat împotriva coroziunii

Folia reflectorizantă primește cea mai mare atenție deoarece este partea pe care o vede șoferul. Dar în spatele acesteia se află elementul care susține întregul indicator.

Un material utilizat pentru suport este tabla din oțel zincat.

Zincarea nu are un rol decorativ. Stratul de zinc protejează oțelul împotriva coroziunii, un aspect important pentru un produs instalat permanent în exterior și expus la umiditate, precipitații și variații de temperatură. Protecția poate continua prin pregătirea și tratarea suplimentară a suprafeței înainte de aplicarea finisajului.

În producția din România există și astfel de procese complete. Kissunicum, producător de indicatoare rutiere cu peste trei decenii de activitate, utilizează pentru indicatoarele sale suport din tablă de oțel zincat de 1 mm, tratat anticoroziv și fosfatat, urmat de vopsire în câmp electrostatic și aplicarea foliei reflectorizante.

5. Un indicator trebuie să reziste și mecanic, nu doar să rămână vizibil

Un aspect despre care se vorbește mai rar este comportamentul mecanic al indicatorului. Un panou instalat pe marginea unui drum este expus vântului. Cu cât suprafața lui este mai mare, cu atât forțele care acționează asupra ansamblului pot deveni mai importante.

Din acest motiv, standardizarea indicatoarelor fixe nu se limitează la culori și retroreflexie. SR EN 12899-1, standardul european pentru panourile fixe de semnalizare rutieră verticală, include și caracteristici structurale și de performanță ale produsului.

Aici intră aspecte legate de comportarea la sarcini și de deformarea produsului.

Acest lucru devine foarte ușor de înțeles în cazul unui panou de orientare de dimensiuni mari. Suprafața expusă vântului poate fi de câțiva metri pătrați, iar indicatorul, elementele de fixare și structura de susținere trebuie considerate ca un ansamblu.

Așadar, un indicator trebuie să își păstreze nu doar lizibilitatea, ci și integritatea fizică în condițiile pentru care a fost proiectat.

6. Pentru indicatoarele permanente există un standard european dedicat

Pentru indicatoarele rutiere montate permanent există un standard european, adoptat și în România sub denumirea SR EN 12899-1:2007. Acesta stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească panourile fixe de semnalizare, inclusiv în ceea ce privește materialele, vizibilitatea, rezistența și comportamentul lor în condiții de utilizare.

Standardul tratează caracteristici relevante pentru performanța panourilor fixe, de la proprietățile vizuale până la anumite caracteristici fizice și structurale.

În România, standardele din seria SR 1848 reglementează, la rândul lor, elemente ale semnalizării rutiere, inclusiv clasificarea, simbolurile și amplasarea indicatoarelor.

Pentru beneficiarul care achiziționează indicatoare, fie că vorbim despre o autoritate publică, un administrator de drum sau un constructor – rezultă o diferență importantă între aspectul produsului și conformitatea lui tehnică.

Două indicatoare pot părea aproape identice într-o fotografie, însă pentru o achiziție profesională trebuie analizate materialele, clasa foliei, specificațiile tehnice și documentele de conformitate solicitate pentru proiectul respectiv.

7. Un indicator poate arăta bine ziua și să nu mai aibă aceeași performanță noaptea

Aceasta este probabil una dintre cele mai interesante consecințe ale modului în care sunt construite indicatoarele.

Materialele retroreflectorizante nu își păstrează performanțele la infinit. Expunerea îndelungată la radiația solară și intemperii, îmbătrânirea materialului, murdăria sau deteriorarea suprafeței pot afecta caracteristicile indicatorului.

Problema este că degradarea nu este întotdeauna evidentă în timpul zilei.

Un indicator poate avea suportul metalic intact, simbolurile încă lizibile și culorile aparent acceptabile, dar retroreflexia sa să nu mai fie la nivelul inițial.

Tocmai pentru că retroreflexia este o proprietate măsurabilă, există retroreflectometre care pot determina performanța suprafeței indicatorului. Aparatul măsoară lumina întoarsă de material în condiții geometrice controlate și permite evaluarea acesteia prin valori obiective.

Producator indicatoare rutiere: Mai multă tehnologie decât se vede de la volan

Un indicator rutier trebuie să fie simplu pentru cel care îl privește. Șoferul nu trebuie să știe ce coeficient de retroreflexie are folia, cum a fost protejat oțelul împotriva coroziunii sau ce sarcină produsă de vânt poate suporta panoul. Trebuie să vadă semnul, să îl înțeleagă și să reacționeze.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, în spatele produsului există însă o combinație de geometrie standardizată, materiale, proprietăți optice și caracteristici mecanice.

De aceea, activitatea unui producător de indicatoare rutiere nu se rezumă la reproducerea unui simbol pe o placă metalică. Tipul suportului, protecția anticorozivă, folia retroreflectorizantă, dimensiunile și respectarea specificațiilor tehnice contribuie împreună la caracteristicile produsului final.

Poate că acesta este și cel mai bun mod de a privi un indicator rutier: un produs tehnic proiectat astfel încât șoferul să nu fie nevoit să se gândească deloc la tehnologia din spatele lui.