Prof. Dr. Mircea Pătruț și echipa Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica – excelență în chirurgia inimii și a vaselor de sânge

Modificat la 09:11 29 Noi 2025

Publicat la 09:11 29 Noi 2025

3 minute de citit Publicat la 09:11 29 Noi 2025 Modificat la 09:11 29 Noi 2025

Prof. Dr. Mircea Pătruț, medic primar chirurgie cardiovasculară și vasculară

În cadrul Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica, intervențiile pe inimă și vase se desfășoară într-un mediu în care rigurozitatea medicală, tehnologia modernă și colaborarea interdisciplinară sunt esențiale. Sub coordonarea Prof. Dr. Mircea Pătruț, medic primar chirurgie cardiovasculară și vasculară, spitalul tratează cu succes cazuri complexe ce necesită o expertiză avansată și o echipă perfect sincronizată.

Intervențiile cardiovasculare complexe – provocări care cer expertiză reală

Bolile cardiovasculare severe, fie că afectează vasele mari sau structurile inimii, pot compromite circulația și funcționarea organelor. Reconstrucția sau redirecționarea fluxului sanguin este adesea singura soluție pentru restabilirea funcției și prevenirea complicațiilor grave.

„La Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica realizăm toate tipurile de intervenții pe vase și pe inimă, adaptate fiecărui caz în parte. Avem pacienți la care circulația sanguină este blocată, iar țesuturile nu mai primesc sânge oxigenat. În astfel de situații, intervenția chirurgicală de revascularizare restabilește fluxul sanguin – fie prin trombenderactomie, fie prin bypass-uri”, explică Prof. Dr. Mircea Pătruț, medic primar chirurgie vasculară și cardiovasculară.

Fiecare organ depinde de o rețea de vase funcțională, iar atunci când aceasta este afectată, poate fi reconstruită.

„Orice segment vascular poate fi reparat sau bypassat, iar aceste proceduri fac parte din practica noastră curentă”, adaugă profesorul.

Timpul operator – un criteriu esențial pentru evoluția pacientului

Durata intervenției influențează direct recuperarea pacientului, motiv pentru care eficiența echipei operatorii este un element-cheie.

„Timpul este foarte important. Intervențiile prelungite complică evoluția postoperatorie. De aceea, echipele noastre sunt antrenate pentru o coordonare impecabilă, iar timpii operatori sunt foarte bine reglați”, subliniază Prof. Dr. Mircea Pătruț.

Această abordare este rezultatul unei cariere construite în centre medicale de prestigiu din România, SUA și Europa, unde profesorul a operat alături de echipe internaționale de top.

Recuperarea – parte integrantă din actul medical

Pentru Prof. Dr. Mircea Pătruț, succesul unei intervenții nu se rezumă la sala de operație, ci continuă în perioada de recuperare.

„Recuperarea trebuie supravegheată medical. Pacientul se mobilizează devreme, încă din ziua următoare intervenției. Ridicarea, mersul, reluarea treptată a activităților — toate contribuie la o revenire rapidă și la eliminarea senzației de fragilitate”.

Un program corect de recuperare ajută pacientul să își recapete autonomia, încrederea și capacitatea de efort.

Intervenții cardiovasculare complexe realizate cu succes la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica

Sub coordonarea Prof. Dr. Mircea Pătruț, echipa chirurgicală de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica a realizat o serie de intervenții de referință, multe dintre ele în cazuri dificile sau rare:

• Extirparea unei tumori gigantice pe cord la un pacient de 68 de ani;

• Extirparea totală a unei tumori rare la un pacient de 71 de ani – premieră medicală pentru spital;

• Tiroidectomie totală pentru o formațiune tumorală de 10 cm, eliberată cu precizie de vasele mari care irigă creierul;

• Revascularizarea unui membru inferior la o pacientă de 98 de ani, cu ischemie severă;

• Realizarea unui bypass aortobifemural pentru restabilirea circulației la un pacient cu ischemie critică;

• Reconstrucție abdominală cu plasă biologică în contextul unei intervenții cardiovasculare complexe;

• Trombendarterectomie carotidiană pentru prevenirea accidentului vascular cerebral.

„Fiecare intervenție este o responsabilitate majoră. În chirurgia cardiovasculară, precizia și atenția la detaliu sunt fundamentale”, afirmă Prof. Dr. Mircea Pătruț.

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica – centru de referință în chirurgia inimii și a vaselor

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica este unul dintre cele mai performante centre private dedicate chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei intervenționale și bolilor circulatorii.

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica dispune de:

• laborator de angiografie de ultimă generație;

• unitate de terapie intensivă cardiovasculară;

• bloc operator modern, adaptat intervențiilor cardiace și vasculare majore;

• echipă medicală formată din peste 25 de specialiști;

• serviciu de urgență cardiovasculară non-stop.

Colaborarea strânsă dintre chirurgi cardiovasculari, cardiologi, anesteziști și specialiști în imagistică asigură o abordare integrată și personalizată a fiecărui caz

Performanța medicală înseamnă siguranță și soluții reale pentru pacienți

Intervențiile complexe realizate la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica confirmă nivelul ridicat de pregătire al echipei și calitatea infrastructurii medicale. Sub îndrumarea Prof. Dr. Mircea Pătruț, chirurgia cardiovasculară practicată aici îmbină experiența, tehnologia și grija pentru pacient într-un mod care definește excelența medicală.