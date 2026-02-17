Provocările sistemului respirator și rolul farmaciei moderne în prevenție

În rețelele moderne, precum Catena, farmaciștii participă constant la programe de formare. foto: Shutterstock.com

Ritmul de viață actual implică o expunere frecventă la factori care pot irita mucoasele respiratorii: poluare, praf, alegeni, aer condiționat, variații de temperatură, efort vocal prelungit. În aceste condiții, senzația de gât uscat, tusea iritativă sau disconfortul faringian pot apărea chiar și în absența unei infecții propriu-zise. Astfel că nu-i deloc de mirare că aceste manifestări ajung să fie de multe ori la ordinea zilei.

Când acest lucru se întâmplă, cei mai mulți oameni caută soluții simple, sigure și ușor de integrat în rutina zilnică. În mod firesc, farmacia devine unul dintre primele locuri către care se îndreaptă. Nu doar pentru un produs, ci pentru o evaluare rapidă a situației lor, explicații clare și recomandări adaptate contextului personal.

Pentru a răspunde acestor nevoi, în ultimii ani, farmaciile moderne și de încredere și-au extins rolul dincolo de funcția tradițională de eliberare a medicamentelor. Ele au devenit veritabile spații de consiliere, unde oamenii pot primi sfaturi și informații corecte legate de sănătate.

În rețelele moderne, precum Catena , farmaciștii participă constant la programe de formare, astfel încât să rămână conectați la datele actuale din domeniul medical și să poată ghida pacienții către alegeri responsabile și produse potrivite.

Disconfort minor, dar cu impact major

Chiar dacă la prima vedere pot părea a fi doar niște neplăceri temporare, senzația de „zgârietură” în gât, nevoia de a drege vocea sau tusea uscată nu sunt tocmai ușor de ignorat. Mai mult, dacă persistă, ele pot influența somnul, capacitatea de concentrare și starea generală de bine. Iar atunci când apar în perioade aglomerate, devin cu atât mai supărătoare, pentru că afectează direct nivelul de energie și randamentul fizic și psihic.

De aceea, în astfel de situații, se impune o acțiune eficientă, dar blândă, pe care o pot asigura produsele pe bază de extracte vegetale cu rol dovedit în susținerea sănătății sistemului respirator. Scopul este de a oferi organismului sprijin adecvat, fără a apela la substanțe de sinteză atunci când nu este necesar. În farmaciile moderne este disponibilă o gamă largă de asemenea produse, încadrate în categoria suplimentelor alimentare, adesea sub formă de sirop, cu efect balsamic.

Beneficiile ingredientelor naturale

Componentele vegetale din formula siropurilor pe bază de plante sunt alese pentru acțiunea lor complementară asupra gâtului și căilor respiratorii superioare. Multe dintre ele sunt cunoscute pentru efectul calmant asupra iritațiilor, pentru susținerea fluidizării secrețiilor și pentru contribuția la confortul respirator, mai ales în perioadele în care mucoasele sunt expuse la factori agresivi din mediu.

Acestor extracte li se asociază adesea ingrediente cu rol emolient, precum mierea, care ajută la protejarea mucoasei gâtului și la diminuarea senzației de uscăciune sau disconfort local. Un bun exemplu în acest sens este Naturalis BronhoSuport 7 plante + miere , o formulă în care extractele vegetale și mierea naturală acționează sinergic pentru susținerea sănătății căilor respiratorii.

Fiecare ingredient are un rol bine definit, contribuind prin mecanisme diferite, dar complementare, la menținerea confortului respirator. În continuare, vedem mai clar ce aduce fiecare plantă în parte.

Pătlagina (Plantago lanceolata) – efect calmant asupra mucoaselor

Frunzele de pătlagină conțin mucilagii, vitamine și taninuri, cu efect calmant asupra corzilor vocale și a faringelui. Studiile publicate în reviste internaționale precum „Frontiers in Pharmacology” arată că mucilagiile din această plantă pot forma o peliculă protectoare, reducând iritația mucoasei faringiene și tusea uscată.

Cimbrul (Thymus vulgaris) – susținerea confortului respirator

Cimbrul este cunoscut pentru conținutul de uleiuri esențiale (timol, carvacrol) cu acțiune expectorantă și antimicrobiană ușoară. Într-un studiu experimental publicat în „Pulmonary Pharmacology & Therapeutics”, extractul de cimbru a demonstrat proprietăți antiinflamatorii semnificative în celule epiteliale bronșice umane, reducând citokinele pro-inflamatorii și secreția de mucină.

În literatura de specialitate găsim referințe la studiile clinice în care un extract combinat de cimbru și alte plante a redus severitatea tusei și a simptomelor bronșitei, comparativ cu placebo, susținând astfel utilitatea sa în ameliorarea disconfortului respirator.

Socul (Sambucus nigra) – îmbunătățirea răspunsului imun

Extractele din flori și fructe de soc au fost studiate de-a lungul timpului pentru efectele lor antioxidante și capacitatea lor de susține efortul imunitar în infecții respiratorii. Meta-analizele sugerează că pot reduce durata și severitatea simptomelor răcelii, datorită efectelor avute asupra markerilor inflamatori relevanți în răspunsul imun.

Teiul (Tilia spp.) – calmare și protecție a mucoaselor

Florile de tei sunt utilizate tradițional pentru calmarea iritației gâtului și pentru simptomelor asociate iritației tractului respirator și pentru calmarea gâtului. Extractele și infuziile din flori au un profil cu flavonoide și compuși fenolici care pot contribui la reducerea inflamației și au efect emolient asupra mucoaselor.

Un studiu apărut în revista științifică „Fitoterapia”, una dintre cele mai importante publicații din domeniul cercetării legate de plante medicinale din lume, evidențiază faptul că procyanidinele izolate din florile de tei pot reduce producția de specii reactive de oxigen în modele experimentale, ceea ce sprijină utilizarea tradițională în calmarea inflamației mucoaselor, inclusiv în contextul simptomelor respiratorii.

Mugurii de pin – efect balsamic

Preparatele din muguri de pin sunt folosite tradițional pentru fluidificarea secrețiilor și susținerea confortului respirator. Conform literaturii de specialitate, mugrii de pin conțin uleiuri volatile și compuși fenolici cu potențiale efecte antivirale, antialergice, antiinflamatoare și expectorante.

Măceșele (Rosa canina) – sursă de vitamina C

Fructele de măceș sunt bogate în vitamina C și polifenoli, nutrienți implicați în funcționarea normală a sistemului imunitar. Conform unui studiu publicat în „Phytotherapy Research”, extractul de măceșe poate inhiba formarea de radicali liberi, contribuind astfel la reducerea stresului oxidativ asociat activării sistemului imun în infecții.

Scai-vânăt (Scrophularia nodosa) – susținerea căilor respiratorii

Literatura fitoterapeutică tradițională include această specie pe lista plantelor folosite pentru susținerea confortului respirator, fiind asociată cu acțiuni emoliente și calmante asupra mucoaselor.

Rolul mierii

Mierea naturală are proprietăți emoliente și contribuie la calmarea mucoaselor iritate ale gâtului. Aceste efecte justifică utilizarea tradițională a mierii în remedii pentru tuse și durere în gât într-o varietate de culturi și regiuni.

Grija pentru sănătatea căilor respiratorii, zi de zi

De cele mai multe ori, înțelegem cât de important este confortul respirator abia atunci când apare disconfortul și ne scoate din ritmul obișnuit. Din fericire, pentru susținerea sănătății căilor respiratorii nu e nevoie de lucruri complicate: hidratarea adecvată, alimentația echilibrată, odihna suficientă, aerisirea spațiilor și evitarea factorilor iritanți rămân măsuri simple, dar esențiale.

În plus, alegerea unor produse naturale, precum Naturalis BronhoSuport 7 plante + miere, poate aduce un sprijin suplimentar, contribuind la menținerea confortului respirator și a stării de bine.

Trebuie reținut însă faptul că, deși sunt de mare ajutor, suplimentele alimentare nu înlocuiesc tratamentul medical. Utilizate corect, conform indicațiilor, ele pot face parte dintr-o rutină echilibrată de îngrijire, orientată nu doar spre gestionarea disconfortului, ci și spre prevenție.

Atenția acordată semnalelor transmise de organism, alături de obiceiurile zilnice și de alegerile informate, ajută la menținerea sănătății căilor respiratorii pe termen lung. Discuția cu farmacistul completează acest demers, oferind claritate și sprijin în alegerea soluțiilor potrivite fiecărei situații.

