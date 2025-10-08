Realitatea pieței muncii: Au nevoie românii de permise de muncă în Polonia?

Fiecare cetățean al UE are dreptul:• să caute liber un loc de muncă într-un alt stat membru al UE. FOTO: magfin.pl

Libertatea de circulație în Uniunea Europeană: baza angajării Piața muncii din Polonia este una dinamică și atractivă pentru mulți cetățeni ai altor țări, în special pentru vecinii apropiați și, ceea ce este important, pentru cetățenii Uniunii Europene (UE). Întrebarea dacă cetățenii români au nevoie de permise de muncă în Polonia se leagă direct de un principiu fundamental al integrării europene – libertatea de circulație a lucrătorilor.

Piața unică și drepturile cetățenilor

România a devenit membră a UE în 2007, iar Polonia în 2004. Conform articolului 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), fiecare cetățean al UE are dreptul:• să caute liber un loc de muncă într-un alt stat membru al UE;• să lucreze acolo fără a avea nevoie de permis de muncă;• să beneficieze de condiții de muncă și de remunerare egale cu cele ale cetățenilor țării gazdă.Restricțiile pot exista doar pentru anumite funcții din sectorul public (de exemplu, poliție, armată, serviciu diplomatic).

Concluzie cheie: cetățenii români au dreptul să lucreze în Polonia fără a obține permis de muncă.

Obligații și formalități: ce trebuie să știe românii?

Deși permisul de muncă nu este necesar, acest lucru nu înlătură obligațiile administrative comune tuturor cetățenilor UE care lucrează într-un alt stat membru.

1. Înregistrarea șederii. Cerința principală este legată de durata șederii în Polonia:• Ședere până la 3 luni – este suficient să dețineți un pașaport sau o carte de identitate valabilă. Înregistrarea nu este necesară.• Ședere mai mare de 3 luni – este necesară înregistrarea șederii la oficiul voievodal (Urząd Wojewódzki) din zona de reședință.

Pentru înregistrare, lucrătorul trebuie să prezinte dovada angajării (de exemplu, un contract de muncă) sau o declarație a angajatorului privind intenția de a-l angaja.Important: înregistrarea șederii este o obligație administrativă, nu un permis de muncă.

1. Contractul de muncă și impozitarea. Cetățenii români se angajează în aceleași condiții ca și cetățenii polonezi:• încheie un contract de muncă (umowa o pracę) sau contracte civile;• sunt supuși legislației muncii din Polonia;• angajatorul este obligat să îi înregistreze în sistemul de asigurări sociale (ZUS) și de sănătate (NFZ), precum și să plătească impozitele și contribuțiile aferente.

Avantaje pentru angajatori și lucrători.Pentru lucrătorii români:• acces rapid la piața muncii fără proceduri de durată;• condiții egale de muncă și salarizare cu polonezii;• mobilitate profesională liberă în cadrul UE.

Pentru angajatorii polonezi:• proces de angajare simplificat, fără permise;• acces la specialiști calificați din România;• creșterea competitivității afacerii datorită angajării rapide a personalului.

Comparație cu cetățenii țărilor terțe

Aspect

Cetățeni români (UE)

Cetățeni ai țărilor terțe

Permis de muncă

Nu este necesar

Obligatoriu (permis, declarație etc.)

Înregistrarea șederii

Doar după 3 luni

Obligatorie imediat

Procedura de angajare

Simplă, ca pentru polonezi

Lungă, birocratică

Schimbarea locului de muncă

Liberă

Necesită actualizarea documentelor

Concluzie

Realitatea pieței muncii pentru românii din Polonia este accesul liber la angajare. Datorită faptului că ambele țări sunt membre ale UE, cetățenii români nu au nevoie de permise de muncă și beneficiază de aceleași condiții de muncă ca și polonezii.Singura formalitate este înregistrarea șederii în cazul muncii mai lungi de 3 luni. În rest, piața muncii poloneză este deschisă pentru cetățenii români la fel ca pentru cetățenii polonezi. Este un exemplu clar al modului în care libertatea de circulație în UE contribuie la mobilitatea și integrarea cetățenilor.