Recenzii mai bune și facturi mai mici la energie: cum alegi un aer condiționat potrivit pentru hotel

Cameră de hotel. foto: gemini

Dacă administrezi un hotel, alege aerul condiționat potrivit pentru camere. Astfel, le oferi clienților un plus de confort, ai facturi mai mici la energie electrică și te bucuri de o mentenanță mai ușoară a aparatelor.

Un aparat de aer condiționat bun va însemna o satisfacție mai mare a clienților, ceea ce se traduce în recenzii mai bune. În plus, vei economisi și costurile pe factura lunară de energie. Descoperă cele mai importante criterii de alegere a unui AC pentru hoteluri.

AC-ul poate fi un element decisiv în recenzii

Nivelul de calitate în ceea ce privește confortul termic și climatizarea se reflectă în reviewurile online. Chiar dacă oaspeții unui hotel nu rezervă camera pentru aparatul de aer condiționat în sine, climatizarea este un factor decisiv în recenzii. Clienții vor reclama dacă le este prea cald, prea frig sau dacă aparatul e prea zgomotos, ca să nu mai vorbim de mirosuri neplăcute sau răceli contractate la hotel.

Cum alegi un AC potrivit pentru camere de hotel - 4 criterii

Hotelurile mari folosesc de obicei sisteme industriale de climatizare VRV/VRF, integrate în rețele de tip duct. Însă, pentru hoteluri mici, pensiuni sau clădiri vechi renovate, aceste soluții nu sunt practice sau rentabile. În astfel de cazuri, proprietarii aleg aparate de aer condiționat rezidențiale, care oferă flexibilitate pentru fiecare cameră, costuri mai mici de instalare și o mentenanță mult mai simplă. Mai jos găsești 4 criterii utile după care te poți ghida atunci când alegi modelul potrivit pentru camere de hotel.

Zgomotul din cameră

Alege un aparat de aer condiționat silențios și îmbină inteligent confortul temperaturii potrivite cu liniște și un somn odihnitor. Conform Climazone , printre cele mai bune aparate de aer condiționat silențioase se află Gree Clivia, cu cele mai ridicate performanțe. Pentru aparate mai ieftine te poți orienta către modele Yamato Optimum, potrivite și pentru încălzire, dar cu eficiență energetică mai redusă decât gamele de top. Ambele variante sunt foarte silențioase.

Partea bună e că în România, temperaturile nu sunt tocmai extreme grație climei temperate, ceea ce înseamnă că aparatul de aer condiționat nu va funcționa la maxim. Nivelul de zgomot se regăsește în fișa tehnică drept „presiune acustică”. Verifică nivelul de presiune acustică pe treptele inferioare. Mai precis, minimul ar trebui să fie undeva la 19-22 dB la un aparat de aer condiționat silențios.

Clasa energetică

Dacă alegi un aparat cu o clasă energetică superioară A++ sau A+++ vei economisi la factura de energie pe termen lung. Dar clasa energetică este determinată de indicii SEER (pentru răcire) și SCOP (pentru încălzire). Pe scurt, dacă un aparat are SEER 6.5, înseamnă că pentru fiecare 1 kWh consumat produce un maxim de 6.5 kW calorici de răcire. Dacă are SCOP 4.6, pentru fiecare 1 kWh consumat, produce un maxim de 4.6 kW calorici de încălzire.

Acești indici sunt importanți pentru că determină direct costurile pentru energie. De exemplu, un aparat cu SEER 8.0 consumă cu ~25% mai puțin decât unul cu SEER 6.1, chiar dacă ambele sunt în clasa energetică A++. Clasa A++ conține o plajă largă de coeficienți SEER, între 6.1 și 8.4, însă consumul nominal poate să difere drastic între aparatele din partea inferioară și partea superioară a plajei.

Având în vedere că AC-urile sunt printre consumatorii principali într-un hotel, trebuie să iei în considerare că un sistem impropriu îți poate mânca o bună parte din profituri, mai ales în vârf de sezon.

Limitări la montaj

Dacă ai limitări în montarea unităților exterioare pe fațadă sau dorești să reduci numărul lor din orice alt motiv, orientează-te spre un sistem multisplit. Acest tip de sistem conectează mai multe unități interioare la una singură exterioară, oferind aceleași funcționalități.

Calitatea aerului, nu doar temperatura

Oaspeții simt imediat aerul „închis” sau mirosurile care persistă. Un sistem de climatizare potrivit pentru hotel ține cont de calitatea filtrelor și eventuale opțiuni adiționale de purificare a aerului. De exemplu, anumite modele de la Gree și Midea vin cu filtrare dublă a aerului, funcții de auto-curățare a filtrelor și lampe UV incorporate pentru purificarea aerului. Dacă ai spații speciale pentru spa, săli de conferință sau piscine, controlul umidității este la fel de important ca temperatura.

Câteva reguli importante pentru administratorii de hoteluri

Când alegi aerul condiționat pentru hotel, specialiștii recomandă să anticipezi consumul real, să te încadrezi în cerințele UE pentru sustenabilitate și să acorzi atenție mentenanţei sistemului.

Eficiență energetică în funcție de dimensiunea hotelului

În hoteluri, camerele sunt adesea ocupate doar în proporție de 50% sau mai puţin. Alege tipul corect de configurație ca să eviți costuri adiționale pentru camerele neocupate

Dacă administrezi o pensiune sau vilă cu puține camere, e mai eficient să instalezi unități individuale performante în fiecare cameră pentru că un sistem VRF pentru 3-4 camere ocupate ar consuma mai mult. În plus, ai costuri mai mici de montaj și mentenanță și nu ai nevoie de branșament trifazic pentru unitățile individuale.

Dacă administrezi un hotel cu multe etaje și spații diverse (camere, restaurant, săli conferințe), orientează-te către un sistem centralizat VRF/VRV. Acestea permit control individual pe cameră, consum adaptat gradului de ocupare și sunt compatibile cu sisteme de management digital centralizat al clădirii (BMS).

Mai ales în hotelurile mari, sistemele BMS sunt foarte importante pentru reducerea consumului de energie, astfel încât ele permit controlul centralizat ar sistemelor HVAC, iluminatul, securitatea, sistemele de incendiu și alimentarea cu energie.

Sustenabilitate conform legislației europene

Prin Directiva (EU) 2018/844, legislația europeană obligă autoritățile să facă inspecţii regulate ale sistemelor de aer condiţionat cu putere peste 70 kW. Mai nou, Directiva (EU) 2024/1275 prevede implementarea de standarde mai stricte până în 2026.

Specialiștii recomandă hotelierilor să investească într-un sistem cât mai eficient energetic astfel încât afacerea să rămână competitivă și conformă cu legislația (clasă energetică A+++, vezi și indicii SEER și SCOP).

Mentenanţă constantă la intervale regulate

Nu ignora mentenanța sistemului de climatizare. Oricât de performant ar fi aerul condiționat ales, fără o mentenanță corectă, vor apărea probleme. Este recomandat ca mentenanța să fie făcută de specialiști HVAC la cel mult 6 luni.

Mentenanța aparatelor individuale ar putea fi mai ieftină decât la un VRF, mai ales că majoritatea specialiștilor îți vor face un discount per unitate dacă îi chemi regulat să facă mentenanța mai multor unități.