Retururi simple în e-commerce, soluția de referință pentru magazinele online moderne, un serviciu care merită să fie implementat

Femeie care împachetează un retur. foto: retururisimple.ro

Cumpărăturile online au devenit parte din rutina noastră zilnică. Indiferent dacă suntem acasă, la birou sau chiar în drum spre serviciu, câteva clickuri sunt suficiente pentru a comanda produsele de care avem nevoie. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea cumpărăturilor online au apărut cerințe și standarde noi. Una dintre cele mai relevante pentru consumatori este existența unui proces de retur simplu, clar și lipsit de obstacole.Retururile nu mai sunt doar un element secundar al vânzărilor. Astăzi, acestea reprezintă unul dintre factorii cheie care influențează decizia unui client de a reveni într-un magazin. O politică transparentă, un proces simplu și retururi rapide au un impact direct asupra conversiilor, loialității și reputației mărcii. Magazinele care nu acordă importanță acestui aspect vor rămâne în umbră.

De ce retururile sunt esențiale în e-commerce?

Retururile nu mai sunt doar o formalitate, ci o parte esențială a experienței de cumpărare – cu un impact real asupra deciziilor consumatorilor. Astăzi, când granițele pieței se estompează și concurența este la doar un click distanță, confortul și siguranța cumpărăturilor devin factorii care determină loialitatea clienților.

“Facilitatea de a returna un produs este o condiție esențială pentru mulți consumatori. Înainte de a adăuga ceva în coșul de cumpărături, aceștia verifică cu atenție politica de returnare a magazinului online selectat", spune Krzysztof Kukla, CEO al Wygodne Zwroty.

“Dacă politica de retur este neclară sau redactată într-un limbaj prea complicat pașii anteriori devin irelevanți, ulterior vor abandona coșul de cumpărături și vor alege rapid către un concurent, care reușește să gestioneze mai bine aceste aspecte atât de importante pentru ei” - adaugă.

Cu toate acestea, în multe țări, retururile nu mai sunt o excepție, dar reprezintă o practică standard, precum livrarea rapidă. Din păcate, în timp ce livrarea comenzilor a devenit semnificativ automatizată și simplificată în ultimii ani, retururile rămân punctul slab al multor magazine online. Procedura de returnare implică adesea contactul cu serviciul clienți, tipărirea formularelor, adresarea manuală a coletelor sau instrucțiuni neclare, ceea ce nu numai că descurajează clienții, dar și afectează activitatea întregii echipe a magazinului.

De aceea, tot mai mulți retaileri aleg soluții care automatizează procesul de retur și îl fac la fel de intuitiv precum achiziția în sine. Un astfel de instrument este Retururi simple – un serviciu modern, creat în Polonia, dar adaptat comerțului electronic global. Simplifică logistica, crește încrederea și construiește relații pozitive cu clienții, de la primul click până la retur.

Comoditate pentru vânzător și consumator

În prezent, procesul de returnare a produselor achiziționate online nu mai are nicio legătură cu soluțiile utilizate acum zece ani. Acum totul este automatizat, atât din partea consumatorului, cât și din partea comerciantului. Prin urmare, procesul de returnare a produselor este simplu, rapid și sigur!.

Clienții beneficiază de posibilitatea de a returna produsele achiziționate online care sunt nepotrivite sau prezintă defecte, într-un termen scurt stabilit conform legislației în vigoare. Rambursarea contravalorii produselor returnate se realizează rapid și în condiții de siguranță, utilizând aceeași metodă de plată folosită la achiziție, cu excepțiile prevăzute de lege.

Prin urmare, se poate spune că cumpărăturile online au devenit o formă de comerț mai atractivă și mai competitivă în comparație cu magazinele fizice, în special datorită faptului că consumatorii au dreptul la o perioadă de returnare de 14 zile fără a fi nevoiți să prezinte un motiv..

Cum funcționează în practică? Clientul care nu este mulțumit de produs completează formularul de retur disponibil pe site și depune coletul într-un locker sau într-unul dintre punctele de expediere Cargus ori Sameday. În același timp, comerciantul primește notificarea de retur, iar datorită integrării serviciului Retururi simple cu magazinul online, întregul proces este monitorizat și automatizat de la început până la final.

Ce reprezintă Retururile simple?

Este un serviciu de ultimă oră pentru e-commerce, care îți permite să automatizezi și să simplifici integral gestionarea retururilor. Pentru consumatori, este un proces de returnare online rapid și simplu. Pentru magazinele online, simplifică procesele asociate gestionării retururilor și logisticii.

Deși instrumentul a fost dezvoltat în Polonia, principiile și funcționarea sa răspund nevoilor pieței globale. Cel mai important, lansarea și utilizarea instrumentului sunt complet GRATUITE atât pentru consumatori, cât și pentru magazinele online.

Până în prezent, aproape 3 milioane de clienți online au utilizat acest serviciu, iar prin intermediul acestui instrument au fost lansate deja aproape 2.000 de magazine online, printre care se pot distinge branduri precum.: Decathlon, 8a, Martes Sport, Tatuum, Wojas, Kazar, Puccini, Homla sau Home & You.