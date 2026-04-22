Românii care produc energie: cum devii prosumator și câți bani economisești

Prosumator este o prescurtare de la producător și consumator de energie electrică.

Aproape 300.000 de români produc deja propria energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe acoperișul casei, o dublare față de acum un an. Sunt ceea ce legislația numește prosumatori, oameni care nu doar consumă energie, ci o și produc.

Mulți dintre ei plătesc sub 50 de lei pe lună pentru curent. Iată ce înseamnă exact să fii prosumator, cum devii unul și cât poți economisi real în 2026.

Ce înseamnă prosumator? Definiție și cadru legal

Prosumator este o prescurtare de la producător și consumator de energie electrică. Concret, orice persoană fizică sau juridică ce deține un sistem fotovoltaic instalat și care produce energie atât pentru consumul propriu, cât și pentru livrarea surplusului în rețeaua națională poate obține acest statut.

Cadrul legal este reglementat prin Legea 184/2018, actualizată ulterior, și prin regulamentele ANRE. Orice proprietar de casă cu un sistem fotovoltaic cu puterea sub 200 kW beneficiază de mecanismul de compensare cantitativă. Sistemele rezidențiale tipice au între 5 și 15 kW. Numărul prosumatorilor a ajuns la aproape 300.000 la finalul anului 2025, o dublare față de 2024, cu o capacitate instalată totală de 3.400 MW, echivalentul a patru reactoare de la Cernavodă.

Cum funcționează concret? Ziua, când soarele strălucește, panourile produc energie. Ce consumi în timp real din producția proprie se valorifică la prețul întreg din factură, cu tot cu taxe și TVA. Surplusul pe care nu îl consumi pe loc este injectat în rețea. Furnizorul înregistrează această cantitate și o compensează cu consumul tău viitor, dar la prețul energiei active din contract, fără TVA și fără taxele reglementate (sursa: ANRE, Ordinul 15/2022, Legea Prosumatorului octombrie 2025). Un kWh injectat valorează mai puțin decât un kWh cumpărat din rețea, și cât anume depinde mult de furnizor. Tocmai de aceea alegerea furnizorului contează enorm, iar bateria de stocare crește autoconsumul direct și reduce surplusul injectat la preț mai mic.

Câți bani câștigă un prosumator? Calcule reale

Cifrele variază semnificativ în funcție de furnizor și de cât de mult consumi ziua. Iată două scenarii realiste pentru 2026, calculate cu date verificate din ofertele actuale ale furnizorilor.

Scenariul 1: sistem de 10 kW, fără baterie

Un sistem de 10 kW produce aproximativ14.000 kWh pe anîn condițiile de însorire din România. Aproximativ40% se autoconsumă directîn timp real: 5.600 kWh economisiți la prețul întreg din factură. Restul de60%, adică 8.400 kWh, se injectează în rețea și se valorifică la prețul energiei active, variabil în funcție de furnizor.

La prețul de consum de 0,94 lei/kWh și cu un furnizor cu preț de achiziție al surplusului de 0,28 lei/kWh: autoconsum 5.600 × 0,94 =5.264 lei, surplus injectat 8.400 × 0,28 =2.352 lei. Total: circa7.600 lei pe an. Există furnizori care plătesc mai mult pe surplusul injectat, ceea ce poate duce beneficiul anual la peste 12.000 lei cu același sistem.

Scenariul 2: sistem de 10 kW, cu baterie de stocare

O baterie de stocare schimbă radical calculul. Autoconsumul crește de la 40% la80-90%din producție, deoarece energia produsă ziua se stochează și se consumă seara. Cu 12.600 kWh autoconsumați la prețul întreg:11.844 lei economii. Surplusul injectat scade la circa 1.400 kWh. Total beneficiu:12.000-13.000 lei pe an, față de 7.600 lei fără baterie (sursa: calcul pe baza datelor APCE, aprilie 2026). Bateria costă suplimentar2.000-4.000 EUR, dar amortizarea ei e accelerată de creșterea substanțială a economiilor anuale.

Concluzia practică: cu cât consumi mai mult ziua, când panourile produc, și cu cât furnizorul tău plătește mai bine pe surplusul injectat, cu atât economisești mai mult. Merită să compari ofertele de prosumator ale furnizorilor înainte să semnezi contractul.

Cum devii prosumator: 5 pași concreti

Procesul este mai simplu decât pare. Iată pașii pe care îi parcurgi.

1.Montezi un sistem fotovoltaicpe acoperișul casei. Puterea minimă recomandată este de 3 kW pentru a merita investiția în documentația de prosumator.

2.Obții avizul tehnic de racordarede la operatorul de distribuție din zona ta.

3.Depui dosarul de prosumatorla furnizorul tău de energie. Dosarul include cererea, actele de proprietate, schema instalației și avizul tehnic.

4.Se montează contorul bidirecțional, un contor special care măsoară atât cât consumi din rețea, cât și cât injectezi. Această operațiune este realizată de distribuitor.

5.Activarea ca prosumator: după montarea contorului, compensarea apare automat pe factură.

Întregul proces, de la montajul fizic până la prima factură cu compensare, durează în medie4-8 săptămâni. Legea Prosumatorului adoptată în octombrie 2025 a adus îmbunătățiri importante: decontarea se face lunar, prosumatorii cu putere sub 27 kW pot folosi surplusul și pentru facturile la gaze dacă au același furnizor, iar compensarea pe mai multe locuri de consum este acum posibilă. Mecanismul de compensare cantitativă este garantat prin lege până la 31 decembrie 2030.

Proprietarii care accesează programul Casa Verde 2026 beneficiază de o subvenție care acoperă o mare parte din costul sistemului, iar procesul de obținere a statutului de prosumator este inclus în serviciile instalatorului autorizat. Ultima sesiune confirmată a programului a rulat în 2024, iar la data publicării acestui articol AFM nu a anunțat un calendar pentru 2026. Dacă te interesează subvenția, pregătește dosarul din timp.

Fotovoltaice pentru firme: prosumator business

Nu doar persoanele fizice pot fi prosumatori. Tot mai multe companii investesc în sisteme fotovoltaice de20-200 kW, motivate de reducerea costurilor operaționale, îndeplinirea cerințelor ESG și obținerea de certificări verzi.

Diferența majoră față de segmentul rezidențial este că firmele au consum ridicat în timpul zilei, exact când panourile produc la maxim. Autoconsumul direct este mai mare, iar amortizarea proporțional mai rapidă:3-4 anipe capacități mari. Firmele beneficiază în plus de deductibilitate fiscală integrală și amortizare accelerată.

Tot mai multe IMM-uri investesc în panouri fotovoltaice pentru firme , cu soluții dimensionate specific pentru consumul de zi al activității. Pentru o firmă cu un consum lunar de 10.000-20.000 kWh, economia poate depăși 50.000 lei pe an.

Întrebări frecvente despre statutul de prosumator

Contează ce furnizor am ca prosumator?

Enorm. Prețul la care furnizorul cumpără surplusul tău injectat în rețea variază semnificativ de la un furnizor la altul. Pe un surplus anual de 8.000 kWh, diferența dintre cel mai slab și cel mai bun furnizor poate depăși 5.000 lei pe an. Verifică oferta de prosumator înainte să semnezi, nu doar prețul de consum.

Trebuie să schimb furnizorul de energie?

Nu obligatoriu, dar poate fi avantajos. Poți rămâne la furnizorul actual, dar dacă acesta plătește puțin pe surplusul injectat, schimbarea furnizorului poate crește semnificativ beneficiul anual. Contractul de prosumator se semnează cu același furnizor cu care ai contractul de consum.

De ce merită bateria de stocare?

Bateria crește autoconsumul direct de la circa 40% la 80-90% din producție. Energia consumată direct se valorifică la prețul întreg din factură, în timp ce surplusul injectat în rețea se valorifică la prețul energiei active, mai mic la mulți furnizori. Cu o baterie de 15 kWh, beneficiul anual al unui sistem de 10 kW poate crește de la circa 7.600 lei la peste 12.000 lei. Costul suplimentar este de 2.000-4.000 EUR.

Funcționează panourile iarna?

Da, dar producția este mai mică, aproximativ 400 kWh pe lună față de 1.800 kWh vara. Iarna acoperi parțial consumul; vara produci surplus pe care îl compensezi în lunile cu producție mică.

Cât costă să devii prosumator?

Costul este inclus în investiția în sistemul fotovoltaic. Un sistem de 10 kW costă în 2026 între 5.500 și 9.000 EUR cu montaj inclus. Contorul bidirecțional este instalat gratuit de operatorul de distribuție.

Merită fără subvenție?

Da. Fără subvenție, investiția se amortizează în 5-7 ani, iar panourile funcționează 25 de ani și peste. Profitul net pe durata de viață a sistemului depășește 20.000 EUR, unul dintre cele mai bune randamente disponibile pentru un proprietar de casă.

Concluzie

Statutul de prosumator transformă factura la curent dintr-un cost lunar într-o sursă de economii reale. Cu un sistem de 10 kW fără baterie, un proprietar poate economisi circa7.600 lei pe an. Cu baterie și un furnizor avantajos, suma poate depăși12.000 lei pe an. Investiția se amortizează în5-7 anifără subvenție sau în2-3 anicu programul Casa Verde, dacă prinde o sesiune viitoare.

În 2026, cu aproape 300.000 de români care au făcut deja acest pas, întrebarea nu mai este dacă merită, ci de ce nu ai făcut-o încă.

