Sectorul 2, cea mai rapidă scumpire din București

2 minute de citit Publicat la 09:30 03 Noi 2026 Modificat la 09:30 03 Noi 2026

Analiza vânzărilor arată cum locuințele noi din nord influențează prețul median și de ce apartamentele din blocurile vechi se vând, în continuare, mai ieftin decât cele similare din Sectorul 3. Sursa foto: florintanasa.ro

Sectorul 2 a avut cea mai mare creștere de preț din București în ultimii doi ani: prețul median al apartamentelor vândute a urcat de la 1.850 de euro pe metru pătrat în 2024 la 2.548 de euro în 2026, adică 38%. Creșterea vine însă mai ales din blocurile noi din nordul sectorului, iar apartamentele din blocurile vechi se vând în continuare sub cele asemănătoare din Sectorul 3.

Toate sectoarele au crescut, Sectorul 2 cel mai repede

Comparația folosește prețurile la care s-au încheiat vânzările de apartamente, raportate de agenții imobiliare la închiderea tranzacției, pentru 2024 și pentru primele nouă luni din 2026.

Prețul median de vânzare al apartamentelor pe metru pătrat. Mediane, nu medii.

În 2023, Sectoarele 2 și 3 erau practic la egalitate, cu 1.682 și 1.707 euro pe metru pătrat. Acum, între ele sunt 322 de euro pe metru pătrat. Sectorul 1 a crescut cel mai încet, pornind de la un nivel mult peste al celorlalte.

Blocurile noi din nord trag mediana în sus

Împărțite după anul blocului, vânzările din 2025 și 2026 spun altă poveste. În blocurile construite după 2020, Sectorul 2 a vândut la 3.279 de euro pe metru pătrat (295 de vânzări), aproape dublu față de Sectorul 3, cu 1.689 (227 de vânzări). Blocurile noi din Sectorul 2 stau în Barbu Văcărescu, Pipera și Floreasca-Lacul Tei, lângă zonele de birouri, iar cele din Sectorul 3 sunt în mare parte la Theodor Pallady.

Blocurile noi au făcut 26% din vânzările Sectorului 2 și 20% din cele ale Sectorului 3. O pondere mai mare, la un preț aproape dublu, ridică mediana întregului sector, fără să spună mare lucru despre un apartament dintr-un bloc vechi.

La blocurile vechi, raportul dintre sectoare se inversează. Apartamentele din blocurile ridicate între 1966 și 1978 s-au vândut cu 1.761 de euro pe metru pătrat în Sectorul 2 și cu 1.857 în Sectorul 3. Cele din blocurile din 1979-1990, cu 2.085 și, respectiv, 2.300 de euro.

Ce înseamnă pentru cine vinde într-un bloc vechi din Sectorul 2

Mediana sectorului nu este un reper bun pentru un apartament din anii '70 sau '80. Reperul corect este cartierul. Pe vânzările din 2025 și 2026, Ștefan cel Mare a avut 2.524 de euro pe metru pătrat, Obor 2.308, Iancului 1.950, Tei 1.922, Pantelimon 1.691 și Colentina 1.667.

Diferența se vede și în bani. Un apartament cu 2 camere vândut în Sectorul 2 a costat median 99.000 de euro în 2024 și 143.500 de euro în 2026. În Sectorul 3, aceleași cifre sunt 87.500 și 104.900 de euro. Mare parte din distanța dintre cele două sectoare vine din apartamentele noi din nordul Sectorului 2, nu din cartierele cu blocuri vechi.

Primul semn de echilibrare

În al treilea trimestru din 2026, cele două sectoare au ajuns aproape la același preț median: 2.358 de euro pe metru pătrat în Sectorul 2 și 2.343 în Sectorul 3, pe 101 și 147 de vânzări. Este primul trimestru din ultimii doi ani în care Sectorul 3 crește mai repede, dar un singur trimestru nu face încă o tendință.

Comparația completă, pe anul blocului și pe numărul de camere, este în analiza Sectorului 2 față de Sectorul 3 pe vânzări încheiate. Seria pe tot orașul se găsește în evoluția prețurilor de vânzare din București, an cu an, din 2015, iar prețurile pe cartiere, actualizate lunar, pe pagina de piață a Sectoarelor 2 și 3.

Despre date

Cifrele provin din vânzări de apartamente încheiate în București în 2024, 2025 și primele nouă luni din 2026, raportate de agenții imobiliare la închiderea tranzacției. Sunt mediane pe metru pătrat, cu numărul de vânzări trecut lângă cifrele principale, și descriu prețurile tranzacțiilor raportate, nu volumul total al pieței.