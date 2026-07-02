Servicii SEO în 2026: relevanță sau obscuritate

Un serviciu de promovare SEO este fundamental diferit de alte metode de digital marketing cum ar fi email outreach sau PPC. foto: magnific.com

Istoria modificărilor tehnice și de conținut necesare pentru îmbunătățirea vizibilității în motoare de căutare a fost, timp de decenii, dominată de o idee simplă: „Dacă dorești să îmbunătățești indexarea paginilor existente în site-ul tău și să atragi simultan atenția publicului țintă, va trebui să investești în servicii SEO”

Mai este această idee valabilă, acum, în 2026, după ce Google a anunțat la I/O unele dintre cele mai importante modificări aduse motorului de căutare în ultimii 25 de ani? Personal, aș spune că da, iar în următoarele rânduri aș dori să argumentez această poziție:

Mediul online s-a schimbat, dar motoarele de căutare încă sunt relevante

Nimeni nu poate spune că mediul digital arată identic în 2026 față de framework-ul online întâlnit acum 5-10 ani de către majoritatea utilizatorilor online. AI Overviews, progresul înregistrat de LLMs, popularizarea căutărilor de tip no-click, toate au avut, în final, un impact substanțial asupra modului în care optimizarea SEO este interpretată de către companiile moderne interesate de vizibilitate în SERPs.

Dintr-o dată, primele poziții în rezultatele organice nu mai înseamnă automat un CTR ridicat. Peste 90% dintre site-urile prezente în AI Overviews prezintă conținut generat cu AI, iar atunci când ele sunt prezente, CTR-urile site-urilor aflate pe prima poziție în SERPs scad cu nu mai puțin de 34%. Dar 68% dintre experiențele online încă încep cu un motor de căutare .

Va rămâne acest lucru valabil și în viitorul apropiat? Într-un fel nu prea contează, pentru că modul în care interacționăm cu mediul online va fi întotdeauna legat de site-uri sau platforme terțe, iar unde acestea există, va fi nevoie de moduri de optimizare pentru algoritmii de indexare.

Promovarea online rămâne costisitoare

Un serviciu de promovare SEO este fundamental diferit de alte metode de digital marketing cum ar fi email outreach sau PPC. În SEO, scopul final nu este atragerea de public țintă prin reclame strategice ce atacă cuvinte sau fraze cheie bine selectate.

Sigur, strategiile de publicitate plătită funcționează, de aceea, stau ca un pilon de susținere al internetului modern. Dar sunt în același timp scumpe și produc rezultate doar atâta timp cât clientul beneficiază de un buget de investiție semnificativ.

În SEO, scopul este atragerea de trafic organic prin îmbunătățirea factorilor tehnici, on-page și off-page care influențează atât navigabilitatea site-ului de către utilizatori, cât și indexarea lui de către algoritmii motoarelor de căutare. SEO poate necesita o investiție semnificativă la început, dar permite de asemenea obținerea unui flux de vizitatori care poate fi sinonim cu o creștere organică în vizibilitate.

Practic, în SEO este posibil să vedeți un efect de tip „cascadă” în care traficul organic duce la modificări ale SERP-ului chiar și după ce campania SEO propriu-zisă s-a încheiat. Cu alte metode de marketing digital, precum PPC, acest lucru este de obicei mai puțin comun.

AI a schimbat SEO, dar i-a eliminat utilitatea

Motoarele de căutare tradiționale încep să utilizeze rezultate generate de AI, lucru care poate fi ceva pozitiv pentru utilizatorii online, care acum pot găsi răspunsuri la întrebări specifice mai ușor decât dacă ar accesa paginile unor anumite site-uri.

Dar această modificare fundamentală în vizibilitatea rezultatelor online duce la afectarea CTR-urilor site-urilor aflate în prima poziție în SERPs, care dintr-o dată se văd nevoite să lupte împotriva unor pagini care de multe ori nu sunt nici măcar prezente în top 10 în rezultatele organice.

Utilitatea unor servicii SEO, în 2026 , nu mai este legată de cuvinte cheie sau de obținerea de link-uri externe din partea unor site-uri cu un scor de autoritate ridicat. E nevoie de mai mult decât atât. Un serviciu de promovare SEO în 2026 trebuie să combine metode de optimizare tradiționale cu elemente care să corespundă normelor E-E-A-T și metricelor CWV. Autoritatea site-ului contează mai mult ca oricând, iar principalul element care poate să determine vizibilitatea online a unor pagini este reprezentat de conexiunile semantice din conținutul indexabil.

AI Overviews sunt destul de controversate

Fiind rezultate generate pe baza informațiilor indexate de către algoritmii motoarelor de căutare, AI Overviews apar deasupra rezultatelor organice și folosesc paginile aflate în SERPs ca surse pentru răspunsurile sau soluțiile semantice oferite. Sunt controversate deoarece, în unele cazuri AI-ul poate să halucineze și să ofere informații false sau imprecise.

Marea Britanie dorește ca editorii să opteze pentru prezența site-urilor în AI Overviews, în timp ce o instanță din Germania a dictat că Google este răspunzătoare din punct de vedere legal pentru răspunsurile false date de AI-ul său. Asta este ceva nou, deoarece instanțele de judecată stabilesc în general că motoarele de căutare nu sunt responsabile pentru conținutul independent al site-urilor terțe.

Totuși, AI Overviews sunt într-o categorie complet diferită, iar un lucru este cert. Odată cu I/O 2026, Google a reiterat poziția sa cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în afișarea rezultatelor de căutare și, cum arată lucrurile, AI Overviews nu vor dispărea prea curând.

Cum arată optimizarea pentru AI Overviews?

Să spunem că ați decis să utilizați servicii SEO pentru ca site-ul dumneavoastră să devină o sursă de informații pentru motoarele de indexare utilizate de Google. Cum poate un serviciu de promovare SEO modern să crească vizibilitatea în AI Overviews a paginilor indexate în SERP? Să o luăm de la început:

· Compania ce vă oferă servicii SEO o să investigheze structura conținutului E-E-A-T aflat în paginile indexate ale site-ului dumneavoastră și o să îl optimizeze nu pentru doar pentru cuvinte cheie, ci și pentru entități semantice relevante.

· Specialiștii cu care colaborați vor introduce un plan de promovare SEO modern prin care vor implementa schema markup în codul HTML al paginilor și vor optimiza paginile site-urilor pentru metricile CWV, necesare pentru indexare corectă.

· Deoarece Google, în ultimii ani, a crescut importanța politicilor E-E-A-T, conținutul existent în paginile indexabile ale site-ului va trebui să beneficieze de un grad ridicat de autoritate și să demonstreze experiența practică a autorului cu subiectul dezbătut. Utilizarea de servicii SEO poate să fie, deci, utilă în acest sens.

· Nu în ultimul rând, compania de promovare SEO care se ocupă de optimizarea site-ului dumneavoastră va modifica conținutul pentru întrebări conversaționale, se va asigura că paginile sunt optimizate tehnic și va structura paginile pentru AI Overviews, folosindu-se de liste, tabele și secțiuni FAQ.