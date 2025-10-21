Stresul și rolul farmaciilor moderne în secolul vitezei

În prim-plan, un farmacist care îi explică unei femei diferenţa dintre două medicamente. foto: catena.ro

La nivel mondial, 970 de milioane de oameni prezintă o afecțiune mintală diagnosticată, ceea ce reprezintă 1 din 8 persoane, conform datelor statistice ale Institutului Național de Sănătate Publică .

În România, numărul tulburărilor mintale și de comportament aproape s-a dublat în ultimii 10 ani ajungând de la 1.566 cazuri la 100.000 de persoane în anul 2012 la 2.890 cazuri la 100.000 de persoane (adică 3 cazuri la 100 de persoane) în anul 2021.

Dintre persoanele care suferă de afecțiuni mintale, conform datelor globale din 2019:

● 31% prezintă tulburări de anxietate

● 28,9% tulburări depressive

● 11,1% tulburări de dezvoltare

● 8,8% deficit de atenție și tulburări de hiperactivitate

● 4,1% tulburări bipolare, 4,1% tulburări de conduită

● 2,9%, tulburări de spectru autism

● 2,5%, schizofrenie

● 1,4% prezintă tulburări alimentare

Aceste cifre arată că nevoia de echilibru mintal este esențială într-o lume modernă tot mai alertă, care pune presiune pe noi în cele mai diverse împrejurări. Conștientizarea faptului că stresul ne afectează viața de zi cu zi este primul pas spre a face acele schimbări ale stilului de viață care ne pot ajuta să prevenim sau să ameliorăm modul în care organismul suferă din cauza presiunii psihice continue.

O alimentație gândită să ofere nutrienții necesari, sport și exerciții de relaxare (meditație sau orice formă de activitate menită să ne echilibreze emoțional), iar în cazul unor deficite de minerale și vitamine - suplimente alimentare recomandate de la caz la caz - sunt primii pași necesari pentru a ne menține în limite normale.

StresCalm, trecerea de la stres la calm

Și pentru că aminteam de carențe care ne pot afecta echilibrul emoțional și nervos, StresCalm de la Benesio este un exemplu de supliment alimentar formulat cu extracte vegetale și vitamine esențiale ce susțin adaptarea organismului la stres și contribuie la menținerea acestuia în parametri normali.

Produsul inovator se găsește în farmaciile Catena , alături de alte produse de ultimă generație, gândite special pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pacienților. De altfel, rolul unei farmacii moderne este și acela de a ține pasul cu provocările întâmpinate de omul zilelor noastre. Iar acest obiectiv este îndeplinit printr-o gamă diversă de produse certificate, dar și prin atenția acordată de farmaciști pacienților, aceștia din urmă fiind interesați nu doar să cumpere un produs, ci să primească și consiliere de calitate de la un specialist aflat în apropierea sa.

Mix calmant pe bază de plante și vitamine

În ceea ce privește rolul suplimentelor în menținerea echilibrului sistemului nevos, StresCalm de la Benesio se bazează pe o formulă complexă, care include ingrediente precum:

- Extractul de Schisandra - recunoscut pentru proprietățile sale adaptogene (care ajută organismul să se adapteze la stres), contribuind la creșterea rezistenței organismului la factorii de stres externi și la menținerea vitalității;

- Rhodiola rosea - cunoscută și sub denumirea populară de „rădăcina de aur”, sprijină adaptarea la stres emoțional și efort fizic, având un efect benefic asupra sistemului nervos și a stării mintale în general. Este adesea utilizată pentru a susține performanța mintală și capacitatea de concentrare, conform studiului “The Clinical Efﬁcacy of Rhodiola rosea L. in Managing Stress-Induced Conditions” (“Eficiența clinică a Rhodiola rosea L. în managementul afecțiunilor induse de stres);

- Griffonia simplicifolia - plantă ale cărei proprietăți contribuie la susținerea funcționării normale a sistemului nervos;

- Vitamina B6 - importantă pentru sănătatea psihică și buna funcționare a sistemului nervos, sprijinind totodată metabolismul energetic normal (process prin care organismul transformă hrana în energie necesară pentru funcționarea organismului) și reducerea oboselii și extenuării. Această vitamină are un rol activ în reglarea activității hormonale și în formarea normală a globulelor roșii;

- Acidul folic (vitamina B9) - completează formula prin multiple beneficii: susține sănătatea psihică, sistemul imunitar și reduce stările de oboseală.

Astfel, prin acțiunea ingredientelor sale, Benesio Strescalm reprezintă o alegere care poate susține, la nevoie, persoanele care se confruntă cu perioade de stres prelungit, oboseală mintală sau fizică, și care doresc să-și mențină echilibrul emoțional în mod constant.

StresCalm a fost, de altfel, desemnat câștigator al titlului „Votat Produsul Anului® 2023”, cea mai mare competiție a bunurilor de larg consum din lume, la categoria Suplimente alimentare antistres, în urma votului acordat de consumatorii români. „Votat Produsul Anului” reprezintă un ghid pentru cele mai bune produse de pe piață și producătorii lor, recompensând inovația.

Proximitate, calitate și învățare continuă

Cu peste 950 de farmacii în întreaga țară, Catena-Farmacia Inimii este prezentă alături de pacienți aproape în orice zonă s-ar afla, proximitatea unei farmacii de încredere fiind un aspect important atunci când ai nevoie de susținere în momente solicitante, cu stres prelungit. Astfel, cel puțin stresul de a găsi rapid ceea ce avem nevoie atunci când avem nevoie este un neajuns de care putem uita când avem aproape oameni pregătiți să ofere recomandări pertinente alături de produsele necesare. Tocmai de aceea, datoria unui farmacist modern și dedicat este de a se pune mereu la curent cu informațiile noi din domeniu, fiind implicat în programe de formare continuă, cum este și cazul farmaciștilor Catena. Pentru că renumele de farmacie de încredere se construiește pe zeci de ani de activitate bazată pe efortul constant al profesioniștilor care inspiră încredere, an de an.

Tradiție și recunoaștere

Unul dintre exemplele de referință în țara noastră este lanțul de farmacii Catena, cu o tradiție de 25 de ani în România, timp în care a reconfirmat cele mai importante principii ale ideii de farmacie serioasă. Iar acest lucru înseamnă invariabil servicii și produse proprii de calitate, recunoscute permanent și prin semnale din industrie, cum sunt distincțiile și premiile.

În cazul Catena, se pot aminti premii precum Distincția Consumer Superbrand 2024–2025, care confirmă faptul că brandul este sinonim cu încrederea, profesionalismul și apropierea față de pacienți. De asemenea, Grupul Fildas-Catena a fost distins cu trofeul Forbes - Liga Campionilor în Business 2025, cu premiul „Forbes 500 Business Awards 2024” și cu recunoașterea Capital - Companii de Elită 2024, pentru performanțele remarcabile și pentru modul în care a reușit să redefinească standardele din industrie.