Tableta care pune în echilibru productivitatea și creativitatea: MatePad 12 X face echipă cu M-Pencil Pro

Ești printre oamenii care gândesc mai mult în formule sau în culori? Ai spune că ai o minte analitică sau abordezi lucrurile mai degrabă cu creativitate? Poate că știința ne împarte drastic în două categorii, în funcție de emisfera creierului pe care ne axăm gândirea (stânga fiind analitică, iar dreapta creativă), însă stilul de viață de astăzi cere mai mult: o armonie între cele două. Tehnologia ar trebui să facă același lucru, să nu te forțeze să alegi între eficiență și expresivitate, ci să le unească.

HUAWEI a înțeles mesajul și a lansat noua tabletă MatePad 12 X, un centru inteligent pentru muncă, studiu sau creație, în timp ce transformă productivitatea într-un atu pentru oricine o folosește. Și pentru că vorbim de echilibru, tableta nu vine singură, ci însoțită de M-Pencil Pro, noul stylus care face experiența de utilizare nu doar completă, ci mult mai autentică și interesantă. MatePad 12 X este disponibilă acum pe HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România.

Ecranul care îți protejează vederea și îți oferă super vizibilitate chiar și în lumina soarelui

Pentru unii, tableta a devenit cel mai folosit dispozitiv, poate chiar mai mult decât laptopul sau telefonul, iar în această situație ecranul are un cuvânt important de spus. Ai nevoie să fie suficient de mare, însă nu într-atât încât să devină greu de luat cu tine, ar fi ideal ca luminozitatea să facă față în orice condiții, iar reflexiile să fie cât mai reduse. Dacă te întrebi „Cum ar putea o tabletă să le bifeze pe toate?”, ar trebui să faci cunoștință cu HUAWEI MatePad 12 X.

Tableta vine acum cu un ecran Paper Matte Display ultra-clar, o variantă îmbunătățită a celui lansat în 2023. Acesta folosește o tehnologie de gravare nanometrică ce reduce reflexiile cu până la 50% față de versiunea anterioară, oferind o vizibilitate excelentă chiar și în lumina puternică – mai ales că luminozitatea poate ajunge până la 1000 de niți, ajustându-se automat în funcție de mediu. Nu va trebui să-ți faci griji nici pentru confortul ochilor, o problemă a multora care folosesc ecranele cu lumină albastră, pentru că sistemul intern de difuzie pe mai multe straturi protejează vederea mai ales în utilizările prelungite.

Avantajele Paper Matte Display nu se opresc la confort, însă, pentru că diagonala de 12 inch și rezoluția 2.8K creează o experiență completă: poți face multitasking eficient între mai multe ferestre și vezi orice conținut la cea mai bună calitate. La toate acestea se adaugă și rata de reîmprospătare de 144 Hz, care oferă o reacție instantanee la atingeri și mișcări, făcând navigarea mai fluidă ca oricând.

Cu M-Pencil Pro skill-urile creative au cel mai bun aliat să se dezvolte

Indiferent că folosești tableta pentru muncă, studiu sau creație, vei avea parte de o experiență de două ori mai interesantă și mai productivă dacă te bazezi și pe noul stylus: M-Pencil Pro face din utilizarea tabletei o adevărată plăcere și te ajută să duci la capăt fiecare activitate la nivel profesionist. Creat cu atenție la fiecare detaliu, stylus-ul adaugă o dimensiune nouă productivității și creativității, oferind o precizie surprinzător de naturală. Fie că iei notițe, schițezi idei sau desenezi, combinația dintre M-Pencil Pro și ecranul inovator PaperMatte redă fidel senzația scrisului pe hârtie. Cu 16.384 de niveluri de sensibilitate la presiune, stylus-ul distinge perfect între o atingere ușoară și o apăsare fermă, pentru linii și umbre expresive.

Personalizarea merge și mai departe cu cele trei vârfuri specializate: pentru scriere standard, pentru scris cu caractere mici și pentru pictură. În plus, gesturile de interacțiune pe care le permite M-Pencil Pro face întreaga experiență mai ușoară și mai interactivă: ciupirea deschide meniul radial în anumite aplicații, rotirea îți oferă senzația folosirii unei pensule atunci când desenezi, iar capătul superior te ajută să comuți între aplicații prin dublă apăsare.

Productivitate maximă, ca a unui PC, și aplicații prin care jonglezi cu creativitatea

Mintea analitică, dar și cea creativă, au nevoie de libertate și instrumente care să le pună în valoare, dar și de spațiul în care să se exprime. De aceea, HUAWEI MatePad 12 X împreună cu M-Pencil Pro au fost proiectate să îl ofere din plin. Pentru cei care fac calcule, creează, scriu, editează sau desenează, suita de aplicații integrate deschide un univers de posibilități.

Cei care își doresc organizare și claritate a ideilor vor descoperi în HUAWEI Notes un aliat inteligent. Cu ajutorul M-Pencil Pro, scrisul de mână devine o experiență naturală și plăcută: poți schimba culorile sau fonturile printr-o simplă ciupire a stylusului, poți îmbunătăți lizibilitatea cu ajutorul AI și poți personaliza fiecare notiță cu fundaluri, stickere și coperți din Resource Center. În plus, funcția Split Screen îți permite să scrii în două pagini deschise simultan pe ecran, pentru extra eficiență.

Când inspirația te duce spre desen sau ilustrație, GoPaint devine terenul perfect de joacă. Gestul de rotire al stylus-ului imită fidel mișcarea unei pensule reale, iar noile pensule 3D pentru ulei redau textura autentică a picturii tradiționale. Funcția de animație adaugă dinamism creațiilor tale, oferindu-ți libertatea de a le aduce la viață, cadru cu cadru.

Pentru pasionații de editare video, Wondershare Filmora transformă tableta într-un adevărat studio de montaj video, oferind funcții avansate de editare la nivel desktop.

Design-ul premium, cu o doză de rafinament egalează performanță care nu face compromisuri

Experiența cu MatePad 12 X e completată de un design care spune multe despre atenția la detalii a brandului HUAWEI: de la corpul metalic, la carcasa cu strălucire perlată obținută printr-un proces de e-coating, totul aduce un suflu de design premium – inclusiv cele două culori rafinate, Greenery și White, transformând tableta într-un adevărat accesoriu. Nu s-au făcut, însă, compromisuri de la durabilitate, care e crescută, deși tableta e surprinzător de ușoară (cântărește 555 grame) și are o grosime de doar 5.9 mm.

Acest lucru nu a afectat, însă, performanța bateriei, care are o capacitate de 10.100 mAh și este una dintre cele mai puternice dintre toate tabletele MatePad. Ea permite până la 14 ore de redare video locală, 12 ore de navigare pe internet sau 8 ore de învățare intensivă.

Nu este de neglijat nici sistemul de răcire al dispozitivului, care se realizează printr-o arhitectură 3D inovatoare de disipare a căldurii și contribuie la performanța crescută.

