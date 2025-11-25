Top 3 meciuri în Champions League, 25-26 noiembrie: program și cote 1x2

Club Chelsea. foto: canva

Așa cum ne-a obișnuit, Champions League ne oferă aproape în fiecare etapă meciuri de cinci stele. Lucrurile stau la fel și în această săptămână, când interesul uriaș este în jurul meciurilor Chelsea - FC Barcelona și Arsenal - Bayern Munchen. Pentru români, important este și meciul pe care Interul lui Cristi Chivu îl dispută pe terenul lui Atletico Madrid.

Programul celor mai tari meciuri din etapa a cincea UCL:

• Marți, de la ora 22:00: Chelsea - FC Barcelona

• Miercuri, de la ora 22:00: Arsenal - Bayern Munchen

• Miercuri, de la ora 22:00: Atletico Madrid - Inter Milano

Chelsea - FC Barcelona

Pe Stamford Bridge vor fi față în față două echipe obișnuite cu fazele superioare din Champions League. Ce-i drept, parcursul din primele patru etape nu a fost tocmai cel pe care îl așteptau, motiv pentru care le regăsim pe locurile 11 și 12 în clasament, ambele cu câte 7 puncte. Eșecul contra lui Bayern Munchen nu a fost o mare surpriză pentru londonezi, dar fanii au trecut cu greu peste remiza contra lui Qarabag. Chelsea mai are victorii cu Benfica și Ajax Amsterdam. În schimb, FC Barcelona le-a învins pe Newcastle și Olympiacos, însă a pierdut cu PSG și a remizat cu Brugge.

Echipele au nevoie de trei puncte, motiv pentru care sunt șanse să vedem un meci deschis. Nimeni nu își dorește să fie la distanță de primele opt locuri, care asigură prezența directă în optimile de finală. Cotele la pariuri 1x2 pentru Chelsea - FC Barcelona sunt destul de echilibrate:

• victorie Chelsea - 2.22

• egal - 3.80

• victorie FC Barcelona - 2.80

Arsenal - Bayern Munchen

Un duel special este cel dintre Arsenal și Bayern Munchen. Se întâlnesc primele clasate din clasamentul Champions League. Arsenal și Bayern Munchen au învins tot ce au întâlnit în cale în acest sezon. "Tunarii" au trecut, fără să primească gol, de Athletic Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid și Slavia Praga. În schimb, Bayern Munchen le-a învins pe Chelsea, Pafos, Brugge și PSG. Va fi reeditarea sfertului de finală din 2024, în care Bayern Munchen a reușit să treacă după o victorie acasă și o remiză în deplasare. Bayern are și un bilanț mai bun contra lui Arsenal, iar din 14 meciuri a pierdut doar de trei ori. În pofida statisticii, Arsenal este o forță în meciurile pe teren propriu, iar cotele la pariuri indică un mic avantaj de partea trupei lui Mikel Arteta:

• victorie Arsenal - 2.05

• egal - 3.60

• victorie Bayern - 3.25

Atletico Madrid - Inter

Cristi Chivu are patru victorii din patru meciuri în Champions League. Alături de Arsenal și Bayern, Inter Milano este singura echipă care a obținut această serie. Pentru Chivu urmează meciul cu Atletico Madrid, pe un teren unde se câștigă greu. Totuși, Chivu a arătat că Interul se descurcă bine în deplasare. În plus, forma lui Atletico Madrid nu este tocmai bună, iar echipa lui Simeone a obținut 6 puncte din 12 posibile, fiind pe locul 17 în clasamentul din Champions League. Cotele la pariuri pentru Atletico - Inter sunt cele de mai jos:

• victorie Atlético - 2.25

• egal - 3.40

• victorie Inter - 3.00

Se anunță două seri interesante în Champions League, mai ales că această competiție trece de jumătatea fazei grupelor. Echipele încep să simtă presiunea din ce în ce mai puternic, iar victoria este obligatorie pentru multe dintre ele.