„Tricolorii” înfruntă Turcia pentru un loc în finala play-off-ului CM 2026 - avancronică și cote la pariuri

Selecționata României speră să se califice pentru a opta oară la un Campionat Mondial și pentru prima dată după aproape 30 de ani. Nu îi va fi însă deloc ușor, având de disputat un play-off extrem de dificil, cu Turcia adversară în semifinală.

Dacă va obține calificarea, naționala antrenată de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo. Partida din semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial are loc joi, 26 martie, începând cu ora 19:00.

Cote pariuri baraj Turcia vs România

Turcia pornește favorită în această partidă la platformele de pariuri sportive online România , fiind creditată cu 1.51 la victorie. Un succes al “tricolorilor” este creditat cu 5.10, iar un rezultat de egalitate în timp regulamentar cu o cotă de 4.25. Turcii au cota 1.28 pentru a se califica în finala play-off-ului, care va avea loc pe 31 martie la Bratislava sau la Priștina. Toate cele 7 meciuri ale României din preliminariile CM, dar și din Nations League, au avut minim 3 goluri. Cota ca aici să vedem peste 2.5 goluri este 1.71.

România, amintiri plăcute din ultima întâlnire directă oficială disputată în deplasare

Ultima oară Turcia și România s-au înfruntat într-un meci amical în 2017. Atunci pe banca naționalei turce era chiar Mircea Lucescu, România impunându-se pe teren propriu cu 2-0 . Ultima întâlnire directă oficială din Turcia s-a petrecut în 2012. Atunci România reușea să câștige cu scorul de 1-0 în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014. Naționala României era atunci antrenată de Victor Pițurcă, singurul gol al partidei venind cu doar câteva secunde înainte de pauză. Marcatorul lui a fost Gicu Grozav.

În întreaga istorie, România și Turcia s-au întâlnit de 27 de ori. Turcia s-a impus doar în cinci rânduri, iar România de 14 ori. 8 partide s-au încheiat la egalitate.

Cine atacă poarta Turciei?

În vederea acestui play-off, selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători la naționala României. Marius Coman, de la UTA Arad, dar și Kevin Ciubotariu, de la Hermannstadt, reprezintă surprizele lui Mircea Lucescu. În atac România se bazează pe Daniel Bîrligea și David Miculescu, ambii de la FCSB, dar și pe acest Marius Coman.

Dintre jucătorii prezenți în lot, cei mai buni marcatori pentru echipa lor de club sunt:

· Alex Dobre (Rapid, 15 goluri)

· Florin Tănase (FCSB, 11 goluri)

· Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 7 goluri)

· Daniel Bîrligea (FCSB, 7 goluri)

· Marius Coman (UTA Arad, 7 goluri)

De partea cealaltă, Vincenzo Montella a convocat 30 de jucători în vederea acestui play-off. Vorbim de 4 portari, 10 fundași, 6 mijlocași și 10 atacanți. Printre convocați se numără jucători de la Manchester United, AS Roma, Inter Milano, Dortmund, Juventus și Real Madrid.

Vedeta lotului turc, la momentul actual, este Arda Guler, jucătorul lui Real Madrid, care a marcat pentru echipa sa de club din propria jumătate de teren în urmă cu doar două săptămâni. Cel mai selecționat jucător, însă și cel mai bun marcator din lotul turcilor, este Hakan Calhanoglu, care evoluează la Inter Milano. În vârstă de 32 de ani, Calhanoglu are 102 selecții la națională și 22 de goluri.

În cazul în care se va califica la Campionatul Mondial, România va fi în grupă cu gazda SUA, dar și cu Paraguay, respectiv Australia. Campionatul Mondial va începe pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie. Va avea la start, pentru prima dată în istorie, 48 de echipe. Se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. Tot pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial este găzduit de trei țări. La acest turneu final se vor disputa 104 meciuri.