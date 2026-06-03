M&M Dental Team, clinica pentru care bucureștenii făceau 220 de kilometri până la Constanța, s-a deschis acum și în Capitală

București, aprilie 2026. Una dintre cele mai cunoscute clinici stomatologice din România, M&M Dental Team, fondată de dr. Cristian Mina la Constanța în urmă cu două decenii, și-a deschis o nouă locație în Capitală. Inaugurarea a avut loc pe 23 aprilie 2026, la One Cotroceni Park, unul dintre cele mai moderne complexe rezidențiale din București.

Decizia de extindere a venit după ani în care pacienți din București făceau în mod regulat 220 de kilometri până la Constanța pentru tratamente stomatologice. „Am considerat că este un pas firesc. Avem pacienți care veneau din București înspre Constanța. Este momentul să venim noi în sprijinul lor", a declarat dr. Cristian Mina la evenimentul de inaugurare.

O clinică construită la standarde internaționale

Noua locație din București nu este o variantă redusă a clinicii din Constanța, ci o unitate medicală construită de la zero, cu aceeași dotare tehnică. Investiția totală se apropie de un milion de euro, iar spațiul a fost achiziționat, nu închiriat.

Clinica dispune de tomografie computerizată CBCT Sirona pentru imagistică orală 3D, scanări intraorale în fiecare cabinet care înlocuiesc amprentele clasice cu ghips, softuri de simulare și planificare digitală a tratamentelor implantologice, ghiduri chirurgicale digitale și terapie prin laser cu echipamente LightWalker Fotona. Toate acestea se traduc concret pentru pacient în diagnostice mai precise, intervenții mai puțin dureroase și timpi de recuperare mai scurți.

Servicii disponibile la clinica din București

Pacienții din Capitală au acum acces la implantologie și reabilitări orale complexe, inclusiv procedura All-on-6, prin care pacientul poate pleca cu o lucrare provizorie funcțională în maximum 48 de ore de la intervenție. Clinica oferă de asemenea estetică dentară și protetică cu frezare digitală, ortodonție și ortopedie dento-facială, chirurgie orală, parodontologie și dermatologie estetică.

Cine este dr. Cristian Mina

Cu peste 30 de ani de experiență în medicină dentară, dr. Cristian Mina este medic specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială și unul dintre cei mai apreciați implantologi din România. Pregătirea sa internațională include un Master în Implantologie Orală la Unicamillus Roma și Institutul Stomatologic Toscana, un Salama Implantology Mastership cu Prof. Maurice Salama și, în prezent, Dental Leaders Masterclass la College of Dentistry, NYU New York.

Clinica este co-fondată și condusă împreună cu Simona Mina, managerul M&M Dental Team, care coordonează comunicarea, resursele umane și identitatea brandului. La evenimentul de inaugurare a fost prezent și artistul Jorge, finul medicului și unul dintre primii săi pacienți, a cărui prezență a confirmat relația de lungă durată și încrederea pe care cei doi o împart de trei decenii.

„Nu cred că ne vom opri aici", a declarat dr. Mina. „Cel mai important este că păstrăm aceeași atenție pentru calitate și aceeași atenție pentru pacient, indiferent cât creștem."

Contact și programări

M&M Dental Team by Dr. Cristian Mina

One Cotroceni Park, Str. Sergent Nuțu Ion 44, Turnul 8, București

Programări: 0762 755 990

@mmdentalofficial