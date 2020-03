"Azi dimineață am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Mă simt ok, nu am simptome până acum, dar am fost izolate de când am aflat despre posibila mea expunere la virus.

Stați acasă oameni buni și fiți pragmatici. Vă țin la curent cu modul cum evoulează totul.

Fără panică”, a spus actorul pe Twitter.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ