„Rezervaţi-vă timp pentru activităţi distractive: m-am întâlnit cu colegii de echipă pentru nopţile de film, ne-am delectat cu gustări şi am urmărit împreună Game of Thrones. De două ori”, a declarat Scott Kelly, care a petrecut aproape un an la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS)

„După ce am trăit luni de zile într-un spaţiu mic, mi s-a făcut un dor uriaş de natură, de culoarea verde, de mirosul de bălegar proaspăt şi de senzaţia de soare cald pe faţa mea. Le-am regăsit pe toate în cărţi, cu ajutorul imaginaţiei. Am cărat după mine în spaţiu o mulţime de cărţi.”, spune Scott Kelly.

Pe de altă parte, Peggy Whitson, unul dintre cei mai experimentaţi astronauţi de pe Pământ, a declarat: „Mulţi oameni încearcă să lucreze de acasă şi încearcă să fie părinţi de acasă şi să aibă o familie acasă. Deci devine foarte provocator, este exact cum am făcut noi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. Echipajul nostru a devenit familia noastră pe orbită şi a trebuit să lucrăm împreună toată ziua. Numai că noi nu puteam merge acasă noaptea, iar voi sunteţi chiar acasă. Ce noroc!”

Cei mai mulţi astronauți sunt de părere că o comunicare bună este vitală, dar şi atenţia la orele care sunt alocate lucrului de acasă.

„Trebuie să poţi comunica eficient. În primul rând, este cel mai important lucru. Recunoscând că scopul echipei este cel mai important lucru, COVID-19 ne oferă un scop foarte mare, la fel ca spaţiul. Salvăm vieţi prin carantină. Este important să înţelegem acest scop mai mare şi să îmbrăţişăm acest scop. Trebuie să ne gândim la asta pentru a ne motiva”, povestește Whitson.

„O mare parte din vieţile noastre în aceste zile sunt aglomerate şi înghesuite. Care sunt lucrurile pe care le-ai face dacă ai avea mai mult timp? Acum îl ai. E timpul să faci tot ce ţi-ai dorit atunci când simţeai că ai nevoie de mai mult timp cu tine însuţi."

Anne McClain s-a întors recent dintr-o şedere de o lună pe ISS: „Vorbiţi despre intenţiile voastre înainte de a lua măsuri. Utilizaţi o terminologie adecvată. Discutaţi când acţiunile voastre sau ale altora nu au fost aşa cum era de aşteptat. Nu lăsaţi frustrările să se adune şi să explodeze mai târziu”

„Fii deschis cu privire la slăbiciunile şi sentimentele tale. Acţionează pentru a-ţi atenua stresul sau negativitatea şi evită să le transmiţi şi grupului. Fii sociabil. Caută feedback. Mare atenţie la echilibrul dntre munca, odihnă şi timp personal!", explică Anne McClain.

Chris Hadfield, fost astronaut al Agenţiei Spaţiale Canadiene: "Ce încercaţi să îndepliniţi? Care sunt obiectivele voastre? Care este misiunea ta? Impune-ţi să o realizezi pe bucăţi, pentru această după-amiază, pentru această săptămână, pentru luna următoare”.

"Începe să faci lucruri. Nu trebuie să fie lucrurile pe care le-ai făcut şi înainte. Este o şansă să faci ceva diferit”, arată Chris Hadfield.

Sursa: Medifax