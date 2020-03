Reguli esențiale pentru a ne proteja pe noi și pe bătrâni de infectarea cu COVID 19

Bărbații, femeile și copiii se infectează la fel de des cu noul coronavirus, dar urmările sunt foarte diferite.

Cel mai mult contează vârsta, bolile cronice, dar și sexul.

Iata câteva reguli de respectat în casă atunci când un membru al familiei este în vârstă și suferă și de alte boli, cum ar fi diabet sau boli cardiace.

1. Dormiți în paturi separate.

2. Folosiți dacă se poate bai diferite, dezinfectați-le cu clor sau substanța antibacteriană (20ml de dezinfectant la 1L de apa).

3. Nu împărțiți prosoapele, tacâmurile, paharele, etc.

4. Curățați și dezinfectați in fiecare zi suprafețele pe care le atingeți des (întrerupătoarele, mesele, clanțele, spătarele, etc.)

5. Spălați hainele, cearșafurile și prosoapele foarte frecvent.

6. Păstrați distanța, dormiți in camere separate.

7. Aerisiți camerele foarte des.

8. Sunați la numărul de telefon 0800.800.358 dacă aveți peste 38 febra și dificultăți respiratorii.

9. Nu întrerupeți carantina timp de 2 săptămâni. Fiecare ieșire reprezintă o resetare a contorului.

Luni au fost confirmate 143 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, numărul total ajungând la 576.

În România, la acest moment sunt peste 5000 de persoane în carantină care așteaptă să afle dacă sunt sau nu infectate cu coronavirus și 72.247 de persoane în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală.

Vestea bună e însă că, în marea majoritate a cazurilor, infecția nu va duce la o îmbolnăvire gravă. În plus, majoritatea oamenilor vor dezvolta deja anticorpi împotriva SARS-CoV-2 până în toamnă, când va începe noul val de răceli și gripe.