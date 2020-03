Dezvăluiri incredibile făcute de unul dintre pacienții infectați cu coronavirus: ”Nu m-a întrebat nimeni pe unde am umblat. Soția și copiii mei nu au fost anunțați”

Bărbatul este tratat simptomatic, dar este îngrijorat pentru familia lui, întrucât nimeni nu i-a testat.

”Am călătorit la Stuttgart, și acolo este cea mai mare comunitate de italieni din afara Italiei. Am revenit în România pe data de 2 martie, iar de pe data de 4 martie am început să am dureri musculare. Se simțeau ca și o febră musculară. După durerile musculare am început să mă simt ca și când aș fi fost bătut, după care am început să am frisoane și febră. Am avut în prima fază 38 de grade, iar mai apoi și 39 cu 2. Apoi am început să tușesc, dar acum nu prea mai tușesc. Nu a venit nimeni să mă întrebe cu cine am luat legătura și nimeni nu m-a întrebat pe unde am umblat. De asemenea, soția mea și copiii mei nu au fost anunțați, nu le-au fost recoltate analize. Nu le-a zis nimeni să nu iasă din casă. Eu cu ei am trăit câteva zile, după ce m-am întors. Eu am fost cel care azi, din spital, am luat legătura cu părinții colegilor de școală a copiilor mei și le-am spus ca am fost infectat cu Coronavirus. Mă așteptam ca autoritățile să se miște mai repede’’, a declarat Alin Goga, conform EVZ, pacientul cu numărul 37 din România infectat cu coronavirus.