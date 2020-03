Fotografia tulburătoare distribuită de o asistentă din New York: Asta e realitatea!

„Am făcut poza ca să le arat oamenilor realitatea înfricoşătoare cu care ne confruntăm, iar unii dintre noi au ajuns aici”, a precizat asistenta, potrivit Buzzfeed.

Asistenta a precizat că în poză este şi o pacientă de 71 de ani care a decedat sâmbătă noaptea, alături de care a stat până în ultimul moment.

Până în acest moment, în New York sunt aproape 60.000 de cazuri de infectare cu coronavirus şi 965 de morți. La nivel naţional în SUA sunt 142.224 cazuri de infectare şi 2485 de morţi.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY