Laropharm este alături de cei ce luptă în prima linie cu noul coronavirus

"Laropharm susține activitatea celor direct implicați în eforturile de combatere a pandemiei de COVID-19 prin donarea produselor noastre în acele instituții în care lupta cu noul coronavirus poate face diferența dintre viață și moarte.

În ultima săptămână, am donat peste 2300 de litri de Larosan – Gel igienizant pentru mâini - către spitalele aflate în prima linie în lupta cu noul coronavirus, dar și către mai multe instituții și autorități publice direct implicate în activități de combatere și limitare a riscului de răspândire a COVID-19.

Astfel, până în prezent, au fost distribuiți câte 100 de litri de gel igienizant hidroalcoolic către 15 spitale din București și din țară: Spitalul Clinic Colentina, Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (Sediile din București și Balotești), Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Pantelimon”, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, Spitalul de Urgență Suceava “Sfântul Ioan cel Nou”, Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeș” Craiova, Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirgiol, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Județean de Urgență Bistrița.

De asemenea, 1250 de flacoane de gel igienizant au fost donate către Asociația Medicilor de Familie - București–Ilfov pentru a fi distribuite în cabinetele medicale ale medicilor de familie din această zonă, iar către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov am direcționat gratuit alte 500 de flacoane pentru a fi repartizate personalului de pe ambulanțe.

Am considerat că trebuie să venim și în sprijinul Poliției Române, care în această perioadă are rolul de a asigura respectarea măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Am direcționat către această intituție o cantitate de 1200 de flacoane de gel igienizant.

Valoarea produselor donate până acum se ridică la peste 200.000 de lei.

Vom continua să urmărim evoluția pandemiei și vom încerca, în limita posibilităților, să susținem în continuare eforturile celor aflați în prima linie în această perioadă. Este modul nostru de a le mulțumi celor care au grijă de sănătatea și siguranța noastră.

Vă asigurăm că echipa Laropharm rămâne la datorie pentru a asigura nevoile pacienților români!

#StațiAcasă - noi muncim pentru voi!", a scris Laropharm pe Facebook.