Evaziune fiscală cu fasole cu un prejudiciu de aproape un milion de lei: Patru persoane din județul Buzău au fost reţinute

Boabe de fasole. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Şapte persoane din judeţul Buzău sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciune, prin achiziţii de mărfuri agroalimentare, patru dintre acestea fiind reţinute, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 1 milion de lei, potrivit Agerpres.

Poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău au organizat, luni, 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Râmnicu Sărat şi Râmnicelu, într-un dosar privind infracţiunile de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune.

Potrivit unor surse judiciare, persoanele în cauză ar fi realizat operaţiuni comerciale cu fasole.

„Din cercetări a reieşit că, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, persoanele cercetate, şapte bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 62 de ani, din Râmnicu Sărat şi Râmnicelu, ar fi indus în eroare persoana vătămată, o societate comercială din Tulcea, folosindu-se de mijloace frauduloase (bilete la ordin, facturi), cu privire la achiziţionarea unor mărfuri agroalimentare, creând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei.

Totodată, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, în cursul lunii aprilie, una dintre persoanele implicate ar fi livrat produse agroalimentare, fără a înregistra în contabilitate şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute în totalitate. De asemenea, aceasta ar fi înregistrat în evidenţa contabilă 41 de facturi fiscale privind operaţiuni de achiziţie nereale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 100.000 de lei”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.

Poliţiştii au ridicat, în urma percheziţiilor, documente şi suma de aproximativ 71.000 de lei.

„Totodată, în urma materialului probator administrat, patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 şi 56 de ani, au fost reţinute, pentru 24 de ore, urmând ca astăzi, 16 decembrie, să fie prezentate Parchetului, pentru a dispune cu privire la măsura preventivă”, mai informează sursa citată.