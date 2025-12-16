Bătrâni din Germania jefuiţi de polițiști falși, care i-au păcălit că sunt vizați de niște hoți români

Mai mulţi bătrâni din districtele Findorff şi Schwachhausen, din Germania, au fost jefuiţi de polițiști falși, după ce au fost păcăliţi că se află pe listele unor hoţi români şi că sunt vizaţi de jafuri.

În Bremen, mai mulţi polițiști falși au furat vineri bani și bijuterii de la două persoane în vârstă. Incidentele au avut loc în districtele Findorff și Schwachhausen, a raportat poliția.

În acea dimineață devreme, un bărbat necunoscut a sunat o femeie în vârstă de 94 de ani și s-a identificat drept ofițer de poliție. Acesta a susținut că poliția a arestat „doi români” și că asupra lor a fost găsită o listă cu potențiale victime. Falsul poliţist a mai spus că numele femeii în vârstă s-ar fi aflat printre persoane de pe listă, relatează presa germană.

Prin „întrebări specifice și presiune masivă”, bărbatul a convins-o pe femeie să arunce o pungă cu bani pe fereastră. Un alt bărbat care s-a dat tot ofițer de poliție a luat apoi banii din fața casei și a fugit.

Un incident similar a avut loc în aceeaşi zi. Potrivit poliției, victima în acest caz a fost o femeie în vârstă de 68 de ani. Un bărbat care s-a dat drept ofițer de poliție i-a povestit despre o escrocherie din cartier. De asemenea, a susținut că numele femeii era pe o listă și că ar trebui să-i predea obiectele de valoare pentru „protecție”. Conform cercetărilor, femeia din Bremen a urmat instrucțiunile escrocului, și a pus ceasul de mână scump în fața ușii apartamentului său. Un bărbat l-a ridicat la scurt timp după aceea și a fugit.

În urma acestor cazuri, poliția germană a făcut public un avertisment: „Nu oferiți nicio informație despre situația dumneavoastră financiară sau despre obiectele de valoare la telefon. Poliția nu vă va cere niciodată bani sau bijuterii și nici nu vă va solicita să le predați – doar escrocii fac asta.” În astfel de cazuri, trebuie să închideți imediat telefonul și să informați poliția.