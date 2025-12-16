Republica Moldova va confisca terminalul de carburanți al Lukoil de pe Aeroportul Chișinău

Republica Moldova va confisca terminalul de carburanți al Lukoil de pe Aeroportul Chișinău. FOTO: captură foto Google mpas

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că terminalul de combustibili al companiei ruse Lukoil de pe Aeroportul Chișinău va fi confiscat, scrie The Moscow Times. El a menționat că toate activele companiei petroliere, care este supusă sancțiunilor americane, trebuie transferate în proprietatea statului moldovean în termen de 20 de zile.

„Acest lucru este necesar pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu combustibil pentru aviație, precum și pentru a proteja securitatea națională și infrastructura critică”, a declarat prim-ministrul.

Munteanu a adăugat că Consiliul pentru Promovarea Proiectelor de Investiții de Importanță Națională a anulat contractul prin care terminalul de combustibili al aeroportului a fost transferat către Lukoil-Moldova. Prim-ministrul a dispus o anchetă privind circumstanțele tranzacției din 2005. Autoritățile intenționează să verifice legalitatea și justificarea acestei tranzacții.

Munteanu a menționat, de asemenea, că Lukoil nu a respectat cerințele Consiliului stabilite încă din mai 2024. La acea vreme, compania era obligată să vândă terminalul de combustibili și depozitul de petrol de lângă aeroportul Chișinău, să își modifice structura corporativă și să excludă companiile supuse sancțiunilor internaționale.

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft pe 22 octombrie 2025, ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina. Departamentul Trezoreriei SUA a acordat partenerilor companiilor un termen de o lună pentru a înceta colaborarea. La începutul lunii noiembrie, Lukoil și-a cedat terminalul de alimentare cu combustibili pe Aeroportul Chișinău pentru utilizare gratuită. Compania deținea monopolul asupra alimentării cu combustibil a zborurilor comerciale. Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a declarat că următorul pas va fi achiziționarea activelor Lukoil-Moldova.

În același timp, autoritățile au respins propunerea Lukoil de a vinde terminalul și alte infrastructuri aeroportuare unei alte companii. „Statul nu poate accepta această companie din motive de securitate”, a explicat Dorin Junghietu.

Conform unui raport al Consiliului Concurenței din Republica Moldova, în ultimii ani, Lukoil-Moldova a reprezentat 50% din livrările de motorină și 100% din combustibilul pentru aviație destinat Republicii Moldova.