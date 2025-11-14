Republica Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău: "Permite continuarea livrărilor în siguranță"

2 minute de citit Publicat la 20:48 14 Noi 2025 Modificat la 20:49 14 Noi 2025

Ministrul Energiei de la Chișinău anunță că Aeroportul Internațional Chișinău a preluat terminalul Lukoil care furnizează kerosen pentru avioane. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Aeroportul Internațional Chișinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de presa de peste Prut.

Preluarea s-a făcut în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie, iar procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, acordul permite continuarea livrărilor de kerosen către sectorul aviatic și reprezintă o măsură de urgență, în dat fiind riscul ca, din 21 noiembrie, Lukoil să nu mai poată furniza și opera terminalul.

21 noiembrie este termenul limită până la care activele și operațiunile Lukoil din Europa, inclusiv din România, pot fi vândute, pentru a evita o criză a carburanților.

De la data respectivă intră în vigoare sancțiunile americane la adresa companiilor ruse Rosneft și Lukoil, impuse de administrația lui Donald Trump pentru a forța Rusia să negocieze încheierea războiului din Ucraina.

Ce se întâmplă cu terminalul petrolier preluat în administrare de autoritățile moldovenești

Pentru a asigura rezervele necesare, autoritățile Republicii Moldova precizează că au negociat cu o companie românească livrarea de combustibil către Aeroportul Chișinău.

"În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) va fi responsabil de operarea terminalului petrolier.

Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil", a detaliat ministrul Junghietu.

În prezent, Lukoil deține circa 100 de stații de carburant în Republica Moldova.

Ministrul Energiei dă asigurări că, în ciuda situației companiei petroliere ruse, țara este "asigurată cu combustibil" iar stocurile sunt stabile.

Guvernul de la București a înființat un "grup interministerial" pentru Rafinăria Lukoil

La București, Guvernul condus de Ilie Bolojan a format un grup interministerial care analizează varianta ca autoritățile române să preia temporar controlul rafinăriei Petrotel-Lukoil printr-o administrare specială.

Ar însemna ca statul să conducă activitatea și fluxurile de aprovizionare ale Lukoil fără să cumpere efectiv compania și să câștige astfel timp până la apariția unui investitor.

"Se lucrează la acest act normativ prin care să ne asigurăm că impactul negativ va fi unul minim, atât asupra economiei românești, cât și asupra angajaților", susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"Nu exista riscul ca ea (rafinăria) să fie preluată de (...) o firmă-paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic", dă asigurări, la rândul său, președintele Nicușor Dan.

Bulgaria anunță că a obținut scutirea de sancțiuni de la Londra

Specialiștii estimează că o oprire a activității rafinăriei ar putea duce la o creștere a prețurilor cu 10%: prețul motorinei ar putea crește de la 8 lei la aproape 9 lei, iar litrul de benzină s-ar putea vinde cu aproape 8 lei.

În plus, circa 5.000 de oameni ar rămâne fără loc de muncă în cazul închiderii operațiunilor Lukoil în țara noastră.

În Bulgaria, guvernul țării vecine a obținut, vineri, amânarea sancțiunilor britanice față de Lukoil, după ce guvernul de la Londra a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus.

În ceea ce privește sancțiunile americane, guvernul de la Sofia speră să obțină din SUA o scutire "de cel puțin șase luni".