Bulgaria a obținut amânarea sancțiunilor britanice față de Lukoil, după ce riscul unei crize energetice a declanșat noi lupte politice

2 minute de citit Publicat la 17:36 14 Noi 2025 Modificat la 17:36 14 Noi 2025

Noi lupte politice la Sofia, pe fondul sancțiunilor americane Foto: Getty Images

Bulgaria a obținut vineri amânarea sancțiunilor britanice față de Lukoil, după ce guvernul de la Londra a emis vineri o licenţă specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus, transmite Agerpres care citează Reuters.

Măsura luată de guvernul britanic permite firmelor şi băncilor să efectueze tranzacţii cu Lukoil Bulgaria EOOD şi Lukoil Neftochim Burgas AD, precum şi cu subsidiarele lor, până la data de 14 februarie.

Licenţa, emisă de Oficiul pentru implementarea sancţiunilor financiare din Marea Britanie, permite ca plăţile şi resursele economice să fie efectuate de şi către entităţile bulgare, conform contractelor existente sau celor noi.

Nu este prima măsură de acest fel luată de guvernul britanic. Acesta a emis luna trecută o licenţă specială care permite companiilor să lucreze cu două subsidiare germane ale Rosneft, care sunt sub controlul autorităţilor de la Berlin.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participaţii în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria şi sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancţiuni au perturbat de asemenea operaţiunile Lukoil din Irak, Finlanda şi Bulgaria.

Luptă politică între guvern și președinte în Bulgaria

Încercarea guvernului bulgar de a evita declanșarea unei crize energetice a provocat noi lupte politice la Sofia.

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil Neftochim Burgas.

Pe de altă parte, Parlamentul bulgar a respins joi veto-ul prezidențial pe legea care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil și să o vândă pentru a proteja activul de sancțiunile iminente ale SUA.

Situație critică în Bulgaria, în urma sancțiunilor împotriva Lukoil

Bulgaria ar mai avea benzină doar pentru o lună, potrivit avertismentelor transmise de Agenția Rezervelor de Stat bulgare, pe fondul sancțiunilor americane împotriva companiei ruse Lukoil.

Compania rusă deține cea mai mare rafinărie de petrol din Bulgaria și majoritatea infrastructurii sale de depozitare și conducte.

Luna trecută, SUA, Marea Britanie și Franța au impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, din cauza conflictului Moscovei din Ucraina. Acest lucru le-a amenințat operațiunile, care încă se întind în toată Europa.

Sancțiunile americane, programate să înceapă pe 21 noiembrie, a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil în Bulgaria înainte de iarnă, unde Lukoil operează rafinăria din Burgas și sute de benzinării, o parte importantă a imperiului său comercial extern.

În acest context, Bulgaria a cerut Statelor Unite să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deține singura rafinărie din țară.