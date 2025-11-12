Bulgaria cere SUA să fie exceptată de la sancțiunile impuse Lukoil

1 minut de citit Publicat la 16:17 12 Noi 2025 Modificat la 16:18 12 Noi 2025

Bulgaria a cerut SUA o scutire de la sancțiunile aplicate companiei rusești Lukoil. Foto: Hepta

Bulgaria a cerut Statelor Unite să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deține singura rafinărie din țară, scrie Agerpres, citând o declarație făcută miercuri în parlamentul de la Sofia de ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov.

Anterior, Germania și Ungaria au formulat solicitări similare.

Potrivit ministrului Stankov, cererea a fost înaintată Washingtonului la sfârșitul lunii octombrie, la câteva zile după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat sancțiuni împotriva Lukoil şi Rosneft, două dintre principalele companii petroliere ruseşti.

Sancțiunile SUA se aplică începând din data de 21 noiembrie.

Trump speră că prin aceste sancțiuni - şi mai ales prin sancțiunile secundare asupra companiilor şi statelor terțe care ar continua să facă afaceri cu cele două companii rusești - vor fi diminuate veniturile cu care Rusia își finanțează războiul din Ucraina, iar Moscova va fi silită să vină la masa negocierilor.

Până la declarația de miercuri a ministrului bulgar, autoritățile de la Sofia nu anunțaseră public solicitarea unei astfel de scutiri.

Anunțul acestuia nu precizează perioada pentru care a fost cerută excepția.

Germania și Ungaria spun că au obținut scutiri din partea SUA

"Obiectivul acestei solicitări este obținerea unei scutiri care să garanteze stabilitatea şi continuitatea producției pe teritoriul național, să asigure acoperirea nevoilor şi, în consecință, menținerea nivelului preturilor la combustibili", a precizat ministrul.

Germania a anunțat că a obținut deja din partea SUA o scutire de la aplicarea sancțiunilor împotriva Rosneft, companie care operează o mare rafinărie lângă Berlin.

De asemenea, premierul ungar Viktor Orban a declarat că a obținut, în urma summit-ului de vineri cu Trump, acordul SUA pentru ca autoritățile de la Budapesta să continue să cumpere petrol prin conducte rusești.

În susținerea cererii sale, Orban a argumentat că Ungaria este o țară lipsită de ieșire la mare şi se poate aproviziona cu dificultate din alte surse.