Italia e lovită de un val de frig intens: temperaturi de -23,1 grade Celsius, ninsori abundente și vânturi violente

Regiunea Veneto a fost afectată în mod special. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, relatează Agerpres. În unele regiuni ale țării, temperaturile au scăzut până la minus 23,1 grade Celsius.



Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase.



Mercurul din termometre a coborât până la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza, în timp ce pe vârful muntelui Marmolada s-au înregistrat minus 21,9 grade Celsius.



Regiunea Molise a fost, de asemenea, deosebit de afectată, în pofida revenirii soarelui după ninsorile din cursul nopţii, cu temperaturi negative şi şcoli închise în zeci de localităţi, inclusiv în capitala regională Campobasso.



Pe Vezuviu a căzut prima ninsoare din acest an, notează ANSA.