Ungaria susține că scutirea sa de la sancțiunile anti-Rusia este „permanentă”. Casa Albă o contrazice și spune că este doar pe un an

Ungaria a susţinut, sâmbătă, că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, contrazicându-l, astfel, pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase, vineri, că această exceptare se aplică doar pentru un an, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Preşedintele american, Donald Trump, a impus, luna trecută, sancţiuni directe împotriva companiilor petroliere Rosneft şi Lukoil, o decizie ce ameninţă cu noi sancţiuni entităţile ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

„Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu preşedintele SUA că am obţinut o exceptare nelimitată de la sancţiuni. Nu există nicio sancţiune asupra transporturilor de petrol şi gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată”, a scris ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, pe Facebook.

Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit, vineri, la Casa Albă, cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală din al doilea mandat al președintelui american.

După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunţat că guvernul american i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti. El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de gazul şi petrolul ruseşti chiar şi după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor ţări din Uniunea Europeană şi NATO.

Datele Fondului Monetar Internaţional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz şi 86% din cel de petrol.