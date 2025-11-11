Situație critică în Bulgaria: Țara mai are benzină doar pentru o lună, din cauza sancțiunilor americane împotriva Lukoil

1 minut de citit Publicat la 17:10 11 Noi 2025 Modificat la 17:10 11 Noi 2025

Compania Lukoil deține cea mai mare rafinărie de petrol din Bulgaria. Foto: Profimedia Images

Bulgaria mai are benzină doar pentru o lună, a avertizat marți președintele Agenției Rezervelor de Stat bulgare, pe fondul sancțiunilor americane împotriva companiei ruse Lukoil, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Compania Lukoil deține cea mai mare rafinărie de petrol din Bulgaria și majoritatea infrastructurii sale de depozitare și conducte.

Luna trecută, SUA, Marea Britanie și Franța au impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, din cauza conflictului Moscovei din Ucraina. Acest lucru le-a amenințat operațiunile, care încă se întind în toată Europa.

Sancțiunile americane, programate să înceapă pe 21 noiembrie, a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil în Bulgaria înainte de iarnă, unde Lukoil operează rafinăria din Burgas și sute de benzinării, o parte importantă a imperiului său comercial extern.

Assen Asenov, citat de BTA, a declarat că Bulgaria are suficientă motorină doar pentru 50 de zile. În ceea ce privește benzina, aceasta ajunge doar pentru 35 de zile.

Ce soluții extreme a luat Guvernul de la Sofia pentru a preveni o criză de combustibil

Analiștii spun că Bulgaria poate avea la dispoziție țiței și produse petroliere din alte țări, dar trebuie să le importe înainte ca rețeaua de conducte Lukoil să fie sancționată.

De asemenea, guvernul bulgar ia în calcul să solicite scutiri de la noile sancțiuni americane împotriva Lukoil.

Martin Vladimirov de la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, directorul Programului Energie și Climă, a declarat că 50% din combustibilii gata de stoc și o parte din țiței se află în alte națiuni ale UE. Guvernul trebuie să activeze aceste contracte cât mai curând posibil.

De la anunțul sancțiunilor luna trecută, Bulgaria a luat măsuri pentru a asigura aprovizionarea. Interdicția a fost impusă temporar asupra exportului anumitor combustibili către membrii UE, inclusiv combustibil pentru aviație și motorină.

Săptămâna trecută, parlamentul țării a adoptat o lege care permite guvernului să cumpere rafinăria de la SUA și apoi să o vândă unui cumpărător pentru a proteja fabrica împotriva sancțiunilor.

Autoritățile bulgare au efectuat inspecții la rafinăria din Burgas săptămâna aceasta și au implementat măsuri de securitate. Au descris acest lucru ca o modalitate de a proteja infrastructura critică.

Postul bulgar de televiziune Nova TV a raportat că autorităţile verifică amănunţit intrarea vehiculelor, inclusiv pentru dispozitive explozive.