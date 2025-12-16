Ce spune Nicușor Dan despre scenariul în care rușii ajung la Gurile Dunării. Avertismentul Finlandei: „Vor muta trupe la granița NATO”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, marți, în Finlanda, despre posibilitatea ca rușii să ajungă la Gurile Dunării și care sunt scenariile de apărare într-o astfel de situație. „În cadrul NATO și corespondent în planurile aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile”, a declarat președintele. Potrivit Financial Times, la Helsinki, statele de pe flancul estic vor încerca să adopte capacități militare comune în domenii precum apărarea antiaeriană, dronele și forțele terestre.

Întrebat dacă există un plan al României, împreună cu aliații de pe Flancul Estic pentru un scenariu cu armata rusă la granițe, președintele Nicușor Dan a răspuns, înaintea reuniunii de la Helsinki: „Noi nu trebuie să pornim de la asta, dar, în cadrul NATO și corespondent în planurile aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile, numai că ce este important pentru noi acum este, pe de-o parte, să sprijinim Ucraina pentru a păstra linia frontului și, în tot acest timp, ani care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune viitoare”.

„După cum știți, există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene mai multe programe pentru Flancul Estic și scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza, între țările de pe Flancul Estic, aceste programe și în special programul european dedicat Flancului Estic”, a mai declarat președintele.

La reuniunea „flancului estic” al UE participă liderii din Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și România, care speră să transmită un semnal puternic înaintea summitului de la Bruxelles de la finalul săptămânii.

Țările nordice și estice ale UE reunite la Helsinki doresc să mențină proiectele Uniunii Europene în domeniul apărării, în ciuda reticenței unor state mari, precum Germania și Franța, care preferă să lucreze în afara formatelor UE, scrie Reuters.

„Vom face propuneri concrete și vom începe să planificăm unul dintre proiectele Uniunii Europene, Eastern Flank Watch, și vom solicita finanțare din partea UE în timp util”, a declarat prim-ministrul Finlandei Petteri Orpo.

Orpo a avertizat că Rusia își va disloca forțele către flancul estic al NATO, în cazul unui acord de pace în Ucraina.

„Știm că, atunci când va fi pace în Ucraina, Rusia va rămâne în continuare o amenințare. Este evident că își vor muta forțele militare în apropierea graniței noastre și a graniței baltice”, a declarat Orpo pentru Financial Times.

„Este clar că avem nevoie de sprijin financiar (din partea Bruxelles-ului)”, a spus el.

Mai multe țări membre NATO au avertizat că Rusia ar fi pregătită pentru o confruntare majoră cu alianța militară occidentală în termen de trei până la cinci ani de la încetarea ostilităților în Ucraina.