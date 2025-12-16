O moldoveancă din Italia își făcuse acasă cabinet de intervenții estetice și folosea chiar și produse expirate

La ieșirea din clădire, poliţiştii au întâlnit două cliente cărora tocmai le fuseseră administrate injecții cu Botox și fillere pe față, buze și în jurul ochilor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, rezindentă în localitatea Novara, în Italia, este cercetată în stare de libertate pentru că ar fi organizat într-un apartament un cabinet medical pentru intervenţii estetice, în mod ilegal, unde făcea injectări cu botox și filler, inclusiv cu produse expirate, punând în pericol sănătatea clientelor.

Femeia este acuzată de exercitarea fără drept a profesiei medicale și pentru deținerea și administrarea de medicamente necorespunzătoare, relatează La Stampa.

Ancheta a pornit în urmă cu aproximativ o lună, când locatarii din bloc au semnalat activități suspecte la acel apartament.

După primirea informațiilor inițiale, carabinierii au început să fileze zona şi şi-au dat seama că femeia era contactată în principal pe rețelele sociale și prin recomandări. La ieșirea din clădire, poliţiştii au întâlnit două cliente cărora tocmai le fuseseră administrate injecții cu Botox și fillere pe față, buze și în jurul ochilor şi le-au întrebat despre scopul vizitei în acea clădire.

Astfel au avut confirmarea existenței unei afaceri ilegale, aşa că poliţiştii au organizat o operaţiune. O poliţistă sub acoperire s-a prefăcut interesată de niște „retușuri” şi a contactat-o ​​pe femeia din Republica Moldova pe reţelele sociale pentru o programare.

Ajunsă la cabinet, poliţista a observat că într-o cameră se afla un cabinet medical improvizat, dotat cu un pat pliant și numeroase produse medicale împrăștiate pe o masă, fără autorizații sanitare și încălcând standardele de igienă și sterilizare.

În apartament se aflau peste 30 de seringi preumplute cu Botox și fillere, împreună cu alte materiale, precum diverse medicamente pentru intervenţii estetice și peste 2.000 de euro în numerar, despre care se crede că reprezintau profituri ilicite. Toate aceste bunuri au fost confiscate.

Clientelor care tocmai părăsiseră cabinetul şi cărora li se administraseră medicamente expirate li s-a recomandat să meargă la medic pentru a evita orice posibile efecte secundare.

Cercetările continuă pentru a verifica implicarea altor persoane în acest caz și pentru a identifica alte cliente cărora li s-au administrat medicamente expirate.