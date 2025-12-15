Managerul Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi: Internările ar putea fi reluate săptămâna viitoare

Activitatea medicală s-a desfăşurat la parametri ridicaţi până la suspendarea temporară a internărilor / Foto: Hepta

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a anunţat, luni, că în luna decembrie nu s-a înregistrat niciun deces în rândul pacienţilor internaţi, în ciuda situaţiei excepţionale generate de problema reţelei de apă din unitatea medicală, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, activitatea medicală s-a desfăşurat la parametri ridicaţi până la suspendarea temporară a internărilor.

„Am avut 1.006 pacienţi internaţi în spitalizare continuă, cu intervenţii chirurgicale complexe realizate de specialişti de prim rang”, a precizat Gheorghe Diaconu.

El a dat asigurări că unitatea medicală dispune de suficiente rezerve de apă pentru funcţionare. Până în prezent, spitalul a consumat 6.786 de litri de apă plată, dintr-un total de aproximativ 17.500 de litri. Pentru curăţenie şi igienizare au fost aduşi 14.000 de litri de apă în cisterne, din care s-au utilizat circa 4.000 de litri.

Noul manager de la Spitalul „Sf. Maria” a declarat totodată că reţeaua interioară de apă a spitalului a fost înlocuită integral în perioada 2022-2023, în cadrul unui proiect de reabilitare termică. Ca măsură suplimentară de siguranţă, a fost realizată o dezinfecţie completă a acesteia, procedură rar aplicată la nivel naţional.

„Dezinfecţia aceasta este o operaţiune pe care noi avem informaţii că s-a realizat decât într-un singur alt spital din ţară. (...) Am făcut dezinfecţia cu o firmă recunoscută pentru calitatea serviciilor. (...) Dezinfecţiile astea totale nu sunt frecvente, nu sunt periodice, sunt doar pentru caz de necesitate, ca să spun aşa”, a explicat Gheorghe Diaconu.

„Pacienţii care aveau programări au fost informaţi telefonic despre anularea temporară a acestora”

El a subliniat că situaţia cu care se confruntă în prezent Spitalul „Sf. Maria" din Iaşi este inedită atât pentru pacienţi cât şi pentru alte unităţi medicale.

„În urma acestei situaţii, pacienţii care aveau programări au fost informaţi telefonic despre anularea temporară a acestora. Funcţionează urgenţele. Dacă este cazul de internare respectăm protocolul şi transferăm către alte spitale.

Este o situaţie inedită. În general, noi primeam pacienţi de la celelalte spitale din Moldova. Încercăm să ne descurcăm. Unii (părinţi - n.r) înţeleg demersul nostru şi îl apreciază pentru că asigură siguranţa micuţilor, alţii sunt nemulţumiţi de toată această tevatură. Dar e una necesară, pentru a avea probele negative la apă”, a precizat managerul.

Conform acestuia, dezinfecţia reţelei de apă a fost efectuată şi în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13-14 decembrie, de către o firmă specializată. Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică urmează să ia din nou probe de apă după stabilizarea acesteia, procedură care necesită un interval de aproximativ două zile.

„Mâine (marţi - n.r) îi aşteptăm pe cei de la DSP pentru prelevarea probelor. Durează minim două zile analizele, probabil joi-vineri vom şti dacă putem să revenim la normal. Dacă totul merge bine, săptămâna viitoare cel mai probabil reluăm internările, cu toate avizele necesare. Suntem un spital responsabil, acţionăm transparent şi punem pe primul loc siguranţa pacienţilor şi a personalului medical”, a explicat Diaconu.

Declaraţiile au fost făcute după ce Ministerul Sănătăţii a anunţat, în seara zilei de 12 decembrie, că şapte din opt probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber. Potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iaşi, valorile înregistrate erau sub limita minimă admisă,.

Potrivit informării Ministerului Sănătăţii, şase din cele opt probe au fost necorespunzătoare, prin depăşirea valorilor de referinţă pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în şase din cele opt probe a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis.

Ulterior, anunţului, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete s-a deplasat la Iaşi pentru a coordona situaţia împreună cu DSU, ISU şi prefectul Constantin Dolachi.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: spitalele de urgenţă pentru copii din Bucureşti - "Grigore Alexandrescu" şi "Marie Curie", Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, precum şi alte unităţi sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienţi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi.

Aceste unităţi se află în stand-by şi sunt coordonate direct de Ministerul Sănătăţii.