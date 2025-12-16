Raportul CSAT pe 2024 - analizat în Comisiile de apărare. Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali

Nicușor Dan a spus, în urmă cu câteva zile, că va desecretiza și ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor / Foto: Administrația Prezidențială

Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au discutat, marţi, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pe anul 2024, unul dintre capitole privind anularea alegerilor prezidenţiale.

Preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, Mihai Weber, a precizat la finalul şedinţei că „s-a spus exact că a fost o imixtiune a unor actori statali şi non-statali favorizând un candidat”, potrivit Agerpres.

„S-a răspuns exact în zona informaţiilor neclasificate. S-a spus exact că a fost o imixtiune a unor actori statali şi non-statali, lucru care s-a mai spus şi la sfârşitul anului 2024. Restul a fost un raport al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, un raport care are şi caracter nesecret, are 68 de pagini. Sigur, s-au luat în calcul toate aspectele, s-a răspuns la întrebările respective, dar anumite răspunsuri au fost în zona informaţiilor clasificate. (...)

Bănuiesc că va fi desecretizată şedinţa, dacă preşedintele a promis. Eu ştiu că şi atunci au fost desecretizate doar anumite elemente şi revin şi spun că a existat o emisiune a unor actori statali şi non-statali în alegerile din România, favorizând un candidat.

S-a spus atunci cu subiect şi predicat, au fost acele informaţii care s-au declasificat. Acum a fost şi acest raport al CSAT privind activitatea pe anul 2024 - are anumite anexe clasificate”, a precizat Mihai Weber.

Concluziile ședinței comisiilor: „Am văzut că şi Statele Unite au venit acum cu o nouă abordare, cu o nouă strategie”

Potrivit acestuia, concluziile şedinţei comisiilor se referă la mai multe aspecte, urmând să fie întocmit un raport, care va intra în plenul reunit al Parlamentului.

„Au fost mai multe aspecte. Sigur, a fost prezentată activitatea CSAT. (...) Raportul urmează sa ajungă în plenul reunit”, a completat preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor.

Întrebat care este perspectiva nouă pe care a adus-o raportul CSAT faţă de cel precedent, el a răspuns: „În primul rând, sunt acele garanţii de securitate pe care România le are şi care au fost, sigur, prin hotărâri, îmbunătăţite, pentru că climatul de securitate este într-o continuă mişcare. Până la urmă, ne interesează ca siguranţa şi securitatea României şi ca consolidarea profilului ca partener pe Flancul Estic al NATO să fie din ce în ce mai accentuate.

Sunt mai multe aspecte privind acest lucru, dar cel mai important lucru este că trebuie să înţelegem că apartenenţa la NATO, apartenenţa la Uniunea Europeană ne oferă cele mai înalte garanţii de securitate pe care România le-a avut. Şi trebuie perfecţionate continuu, an de an”.

Mihai Weber s-a referit şi la Strategia de apărare: „Am avut şi acea Strategie de apărare pentru România. Am văzut că şi Statele Unite au venit acum cu o nouă abordare, cu o nouă strategie.

Asta a fost şi una dintre discuţiile avute în cadrul Comisiilor comune - de a îmbunătăţi şi strategia noastră, strategia noastră naţională, în funcţie de strategia pe care partenerul strategic a publicat-o după ce noi am aprobat strategia naţională”.