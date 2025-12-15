Un bărbat deghizat în călugăriță a fost filmat la cerșit, în trenul de călători Iași-Cluj: „Nu mă judeca, te rog”

Bărbatul care cerşeşte de mai mulţi ani deghizat în călugăriţă a fost surprins din nou. De această dată el a fost văzut într-un tren care circula pe ruta Iași - Cluj.
Mai mulți călători l-au filmat și, suspectând că nu este ceea ce pare, au alertat controlorul de bilete. Acesta l-a recunoscut ca pe un „client” cunoscut poliției, fiind în trecut reţinut de oamenii legii de mai multe ori.
Individul a explicat că se deghizează şi cerşeşte pentru a supraviețui.
Dialogul dintre „călugăriță” și bărbatul care filmează:
-Poți să spui de ce te-ai deghizat și umblii la cerșit?
-Nu mă judeca, te rog. Trebuie să trăiesc și eu.
-Dă-ți aia jos! (basmaua)
-Lasă-mă. Nu pune mâna pe mine
