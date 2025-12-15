Un bărbat deghizat în călugăriță a fost filmat la cerșit, în trenul de călători Iași-Cluj: „Nu mă judeca, te rog”

<1 minut de citit Publicat la 12:07 15 Dec 2025 Modificat la 12:07 15 Dec 2025

Un bărbat care cerşeşte deghizat în călugăriţă a fost filmat într-un tren de călători. Sursa foto: captură video martor via Antena 3 CNN

Bărbatul care cerşeşte de mai mulţi ani deghizat în călugăriţă a fost surprins din nou. De această dată el a fost văzut într-un tren care circula pe ruta Iași - Cluj.

Mai mulți călători l-au filmat și, suspectând că nu este ceea ce pare, au alertat controlorul de bilete. Acesta l-a recunoscut ca pe un „client” cunoscut poliției, fiind în trecut reţinut de oamenii legii de mai multe ori.

Individul a explicat că se deghizează şi cerşeşte pentru a supraviețui.

Dialogul dintre „călugăriță” și bărbatul care filmează:

-Poți să spui de ce te-ai deghizat și umblii la cerșit?

-Nu mă judeca, te rog. Trebuie să trăiesc și eu.

-Dă-ți aia jos! (basmaua)

-Lasă-mă. Nu pune mâna pe mine