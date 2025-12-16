Transportul public este paralizat în Constanța. Angajații companiei au refuzat să iasă pe traseu după ce au aflat planul de concedieri

Angajații regiei de transport public din Constanța au refuzat să iasă pe traseu și au protestat în fața instituției. Foto: Antena 3 CNN

Autobuzele care asigură transportul public în Constanța nu circulau, marți dimineață, în municipiu, după ce angajații companiei CTBUS au declanșat un protest de amploare.

Ei cer demisia conducerii, care a anunțat că, din ianuarie, vrea să dea afară aproximativ câteva zeci de salariați.

Oamenii mai sunt nemulțumiți și de faptul că nu vor lua prime de Crăciun.

"În această dimineață, la ora cinci fără un sfert, autobuzele ar fi trebuit să iasă pe traseele din municipiu, însă acest lucru nu s-a întâmplat .

Motivul este că aproape 200 de oameni, angajați de la regia de transport în comun Constanța au decis să protesteze.

Ei îi acuză pe cei din conducere că nu ar fi respectat contractul colectiv de muncă pe care l-au semnat în urmă cu câteva luni. Angajații au fost anunțați în urmă cu aproximativ o săptămână că 26 dintre ei vor fi concediați începând cu anul viitor.

Compania de transport public spune că trebuie să dea oameni afară, pentru că nu mai sunt bani de salarii

Vorbim de vânzătoare la chioșcurile de bilete și de controlori, care vor fi trimiși acasă pentru că, potrivit conducerii, nu mai sunt bani care să asigure și plata salariilor pentru acești disponibilizați, și investițiile preconizate.

Conducerea a decis să taie de undeva, iar rezultatul a fost concedierea acestor 26 de salariați, după cum au precizat cei de la CTBUS Constanța la ultima ședință de Consiliu Local.

Pe de altă parte, protestatarii îi acuză pe reprezentanții conducerii și de lipsă de transparență și de faptul că refuză un dialog onest cu angajații.

Din acest motiv, ei cer demisia actualului director și spun că există posibilitatea să nu iasă pe traseu nici în zilele următoare, dacă nu solicitările lor nu vor fi rezolvate", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.