Un cerșetor român a dispărut misterios, în Olanda. A doua zi, în locul lui a apărut alt român. De ce a stârnit îngrijorare acest caz

Poliția olandeză suspectează că în spatele acestor cerșetori s-ar afla o rețea FOTO: Getty Images

Un român care cerșea de câteva săptămâni lângă o gară olandeză, spunând că are nevoie de bani ca să se întoarcă acasă de Crăciun, a dispărut în mod misterios într-o zi, dar locul lui a fost luat rapid de un alt român care pretinde că este rudă cu primul. În Țările de Jos, acest caz a stârnit multă îngrijorare, poliția suspectând că în spate s-ar afla o rețea organizată, care constrânge persoane aflate în situații dificile să cerșească.

De câteva săptămâni, cu o pătură pe genunchi, Niculai cerșea lângă gara din Den Bosch. Până când, dintr-odată, a dispărut. Cerșetorul care i-a luat locul este Ioan, care susține că este nepotul lui, relatează publicația olandeză bd.nl.

Oamenii erau obișnuiți cu prezența lui Niculai care stătea pe trotuar, cu un cărucior cu o saltea mică și murdară în spate și în mână cu un pahar de carton cu câțiva bănuți. Lângă el era un carton pe care scrisese: „Mi-e foarte foamne, Dumnezeu să vă binecuvânteze”.

El spunea că spera să petreacă Crăciunul acasă, în Piatra Neamț, unde îl aștepta soția și cei patru copii ai săi. „Am plătit deja 210 euro unei agenții de turism și mai trebuie să plătesc încă cincizeci de euro. Trebuie să le trimit banii mâine. Poți să mai dai ceva?”.

Cum a ajuns Niculai în Olanda

Niculai spunea că, de fapt, trebuia să fie în Germania, unde ar fi trebuit să lucreze într-un abator de pui din Germania. A spus că după o singură zi a fost dat afară, a primit 200 de euro și o adresă în Den Bosch. „Mi-a spus să cobor în această gară și că aveam două săptămâni la dispoziție să ajung aici”, de scrie el împrejurările ciudate în care a ajuns în Olanda.

Ajuns în Den Bosch, și-a petrecut zilele cerșind și dormind pe trotuar.

Iarna trecută, 114 persoane au apelat la adăpostul de iarnă din Den Bosch, care se deschide atunci când temperatura resimțită scade sub zero grade. Dintre acestea, 90% erau muncitori migranți dintr-o altă țară UE. De multe ori, aceștia rămâneau în adăpost doar una sau câteva zile. „După aceea, nu au mai fost văzuți”, spune municipalitatea.

„Am deja un bilet de autobuz, dar încă nu am bani”

Niculai a dispărut brusc de pe locul lui de pe trotuar într-o duminică, dar locul lui nu a rămas gol, pentru că a fost ocupat de un alt român pe nume Ioan. „Niculai? Este unchiul meu”, a spus acesta. El știe că Niculai a reușit să se întoarcă în România. La rândul său, Ioan speră să facă același lucru pe 20 decembrie. „Am deja un bilet de autobuz, dar încă nu am bani”.

Cerșetoria forțată și exploatarea

Un purtător de cuvânt al poliției a precizat pentru sursa citată că există suspiciuni că în spatele cerșetorilor din marile orașe există o anumită formă de organizare. Anul trecut, în Utrecht și Nijmegen se aflau de asemenea cerșetori români, cu același text pe cartoanele din fața lor.

Poliția încă nu are dovezi privind posibile constrângeri în Den Bosch, dar există suspiciuni în acest sens. „Cerșetoria forțată și exploatarea sunt activități penale pe care le investigăm atunci când există indicii în acest sens”.

„Deocamdată, îmi merge bine”

Municipalitatea din Den Bosch anunță că nu poate comenta cazuri individuale. În schimb, a fost format „un network de profesioniști” pentru a sprijini migranții fără adăpost. Din acesta face parte și serviciul de asistență Bemoeizorg, care vizitează locuri despre care se știe că oamenii dorm pe stradă.

Persoanele întâlnite sunt îndrumate către centre unde primesc o cafea sau asistență medicală. „Pe lângă ajutorul pentru aceste nevoi de bază, se analizează și în ce alte moduri poate fi ajutată persoana. Acest lucru poate însemna revenirea la muncă și la o locuință, dar și întoarcerea în țara de origine”.

Însă este dificil să se ofere ajutor atunci când oamenii îl evită. Astfel, Ioan spune că nu are nevoie să fie pus în contact cu un lucrător social care vorbește limba sa maternă. „Deocamdată, îmi merge bine”, spune el.

Fiind întrebat unde doarme, el indică zâmbind spre plăcile reci ale străzii din jurul lui: „Peste tot”.