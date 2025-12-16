Nicușor Dan, despre negocierile de pace de la Berlin: Sunt pesimist că Rusia vrea pace în perioada imediat următoare

Președintele Nicușor Dan. Sursă foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, înainte de discuțiile de la Summitul de la Helsinki, că este important ca Ucraina să fie sprijinită în negocierile pe care le duce în această perioadă. El s-a declarat pesimit cu privire la intenția Rusiei de a avea pace în perioada imediat următoare.

”Există în cadrul NATO și al UE mai multe programe pentru flancul estic. Scopul acestor întâlniri este de a operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și programul european dedicat flancului estic. Este important pentru noi să oferim Ucrainei posibilitatea de a avea un sprijin în negocierile pe care le desfășoară. Aceasta înseamnă posibilitatea financiară de a duce mai departe războiul și garanții de securitate pentru perioada de după război”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat ce părere are despre intenția Rusiei de a avea pace în perioada imediat următoare, Nicușor Dan s-a declarat pesimist.

”Din partea noastră, trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia.

În cadrul NATO și conform planurilor aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile. Este important pentru noi să sprijinim Ucraina să păstreze linia frontului și, în acești ani care vin, să ne înarmăm și să descurajăm orice potențială agresiune viitoare.”, a mai spus Președintele.

Nicușor Dan participă marți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei. Întâlnirea are loc la Helsinki și a fost convocată de premierul finlandez, Petteri Orpo.

Întâlnirea are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.