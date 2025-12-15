Nicușor Dan pleacă din Helsinki direct la Londra. Ce întâlniri va avea președintele în Marea Britanie

Preşedintele Nicuşor Dan. Foto: Facebook/Nicușor Dan

După vizita în Finlanda, Președintele Nicușor Dan pleacă în Marea Britanie marți și miercuri, informează Administrația Prezidențială.

Marți seara, șeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Potrivit agendei, a doua zi se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice.

Președintele se află luni în Finlanda, unde s-a întâlnit și cu reprezentanții comunității de români din Helsinki. La Ambasada României din Finlanda, șeful statului le-a mulțumit românilor care au venit să-l cunoască pentru că reprezintă țara noastră și i-a asigurat de deschiderea și optimismul său în ceea ce privește viitorul României.

Marți, înainte să plece spre Marea Britanie, Nicușor Dan are programată participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei. Întâlnirea va avea loc la Helsinki, a fost convocată de premierul finlandez, Petteri Orpo, şi are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.