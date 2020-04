Mărturii din infern. O asistentă de la terapie intensivă povestește prin ce trece zilnic în lupta cu COVID-19

"Astazi a fost o zi teribila. Simt ca se intampla atat de multe. Ma simt coplesita. Sunt obosita. Intru in salon si pacientul e mort. Intru si gasesc un cadavru acolo. Apoi trebuie sa sun familia si sa ii dau vestea. Ma simt atat de trista pentru colegii mei care si-au pierdut vietile avand grija de alte persoane. Imi pare atat de rau pentru pacientii a caror viata atarna de un fir de par. Doar pentru ca lucram aici, nu inseamna ca suntem imune la asta. Am plans in taxi in drum spre casa.", isi incepe femeia povestea.

"Lumea nu intelege cat de stresanta e meseria asta. Nu as schimba-o pentru nimic in lume, insa este atat de stresanta”.

