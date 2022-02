Medicul care a descoperit Omicron a dezvăluit că a fost presată să-l descrie mai periculos decât este în realitate

Dr. Angelique Coetzee a fost una dintre primele care au raportat noua variantă în noiembrie anul trecut și a spus că provoacă simptome „ușoare” celor din țara ei.

Dar ea susține că i s-a spus de către oameni de știință și politicieni din întreaga lume că descrierea ei este greșită.

„Din cauza tuturor mutațiilor COVID, toți acești oameni de știință și politicieni care nu sunt din Africa de Sud m-au contactat spunându-mi că am greșit când am vorbit, că este o boală gravă... ei îmi spuneau că nu am idee ce vorbesc, au continuat să mă atace”, a spus Dr. Coetzee pentru The Daily Telegraph.

„Mă acuză că mint, că am minimizat Omicron din cauza modului în care s-a răspândit în Europa; în mintea lor, este imposibil ca o boală cu mai mult de 38 de mutații să fie ușoară”, a spus ea.

Dr. Coetzee, care este și președintele Asociației Medicale din Africa de Sud, a spus că Omicron a fost mai serios pentru cei nevaccinați, dar a fost ușor pentru majoritatea celor care l-au luat.

Ea a spus că nu poate înțelege de ce politicienii nu au ascultat-o, în ciuda faptului că ea a văzut prima efectele.

Ofițerul șef de sănătate din NSW, Kerry Chant, a făcut ecou declarațiile doctorului Coetzee atunci când statul a observat o creștere a cazurilor de Omicron.

Ea a spus că, pe baza dovezilor din străinătate, precum și din Australia, spitalizările cauzate de variantă au fost mult mai puțin frecvente decât cele provocate de tulpina Delta.

„Aceasta indică faptul că infecția cu Omicron este probabil mai ușoară decât infecția cu Delta, riscul de spitalizare fiind cu aproximativ 60% până la 80% mai mic decât pentru Delta”, a spus Dr. Chant în decembrie, potrivit The Daily Mail.

Acest lucru sa întâmplat în ciuda faptului că Omicron reprezenta 80% din cazurile din NSW la acea vreme.