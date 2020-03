Un medic rezident cu simptome de coronavirus, refuzat pentru testare, acuză: "Situatia este de mult scapată de sub control!"

Diana Anastase precizează că a fost refuzată pentru testare COVID-19 atât la privat cât și la stat, deși a explicat că prezintă simptome de două zile și că exostă riscul să intre din nou în contact cu medici și pacienți, cărora le-ar putea transmite boala. I s-a spus că simptomele e ei sunt ușoare și a fost trimisă acasă.

Iată ce scrie medicul rezident Diana Anastase:

”Sa fim corecti in Romania....

Dupa 2 garzi efectuate in spital recent, cu “echipament de protectie” , azi dimineata m-am trezit cu rinoree, cefalee, disfagie, disfonie ( adica imi curge nasul ,ma doare in gat,sunt ragusita...mi-e rau). Ma gandesc ca luni ma voi duce la spital si voi lua contact cu colegii mei si cu bolnavii internati.... Daca sunt un caz usor simptomatic (90%) de covid....?

Sun la privat si incerc sa imi fac o programare pentru a ma testa. Raspuns: Nu se poate face la cerere, luati legatura cu dsp-ul. Ok.... imi iau inima in dinti, ma echipez ,ma urc in masina si ma duc la Sp de boli infectioase. Ajung la triaj si vorbesc cu doctorita care imi da solutia salvatoare: NU SE POATE! ( ii explic ca sunt cadru medical, ca am simptome, ca am venit in contact cu zeci de persoane etc...). De Ce?

Pentru ca simptomele mele sunt minime si ei testeaza doar pacienti cu chestii mai serioase. Pai si daca sunt bolnava si ii imbolnavesc si pe altii....? Nu se poate! M-am intors acasa si am sunat la DSP. Am luat toate numerele la rand si in final mi-a raspuns cineva. Fix acelasi raspuns ca la Spital - nu se poate testa si nu e cazul sa fiu izolata - am simptome minime si nu am un contact confirmat cu o persoana pozitiva.... concluzia: Sunt sanatoasa!

Coronavirusul are in acest moment transmitere comunitara ( nu stii de unde il iei). Cadru medical +simptome -nu testam.... ca nu avem cu ce! Imaginati-va cam cate persoane purtatoare sunt si nimeni nu stie si nu va sti. Iesim cu hartiuta pe strada si ne uitam la niste jeguri la tv care ne baga iar si iar aceeasi placa de acum 5 ani de la Colectiv :” avem de toate” . Nu avem, baieti!!!!! Ne avem echipamente, medicamente, personal, teste.... nimic.

Ne-ati inchis in case sa ne protejati si sa nu vedem mizeria in adevarata ei splendoare. Situatia este de mult scapata de sub control. Acum doar blocati economia! Cand lumea nu va mai avea de mancare o sa vedeti si rezultatul masurilor voastre!”, scrie Diana Anastase.