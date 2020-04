Medic SMURD din Suceava: "Am tratat și rude, una dintre ele a pierdut lupta. Încerc din răsputeri să-mi fac mai departe datoria"

Este medic rezident la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, însă luna aceasta a fost detașată la Suceava pentru a se ocupa de pacienții cu COVID-19.

"Sunt medic rezident, medicină de urgență, anul 5, la Iași. Sunt detașată la Suceava timp de o lună. Această poveste începe de pe 23 martie, când am primit un mesaj că este posibil să fie nevoie de mai mulți medici în Suceava. Mi-am făcut bagajele împreună cu soțul și copilul meu, care mă întreba frecvent unde merg. Fetița mea are 4 ani. A fost un moment dificil. Mi-am făcut bagajele cu inima strânsă. Suntem oameni, sentimentul de frică este prezent, e adevărat. Dar am ales să fiu medic de urgență. Asta înseamnă că oricând poți primi un telefon și trebuie să fii pregătit să pleci acolo unde e nevoie de tine".

Alina Cigoli a declarat, pentru Antena 3, că a ajuns în Suceava, orașul ei natal, pe 23 martie, și că printre pacienți a avut și rude. Medicul a trăit și un moment foarte dificil atunci când una dintre rude s-a stins din viață.

"Experiența începe inițial la Spitalul Rădăuți, pe 23 martie, unde am lucrat trei ture consecutive. Întâmplarea face ca am consultat și o parte din rudele mele, eu fiind din Suceava. Inevitabil au fost aduse cu ambulanța și rude de-ale mele. A fost greu pentru că intervin și sentimentele. O parte dintre ele au fost în stare gravă. Unul din pacienți a pierdut lupta cu această boală grea. Primul pacient pe care l-am consultat a fost fratele bunicului meu. Nu știam că va veni. Mi-a fost adus de ambulanță, într-o stare foarte gravă, cu înaltă suspiciune de infecție cu coronavirus. A fost direcționat către Spitalul de Boli Infecțioase Suceava, unde a decedat a doua zi".

Medicul SMURD spune că, în ciuda situației de criză, va încerca din răsputeri să-și facă meseria cum știe mai bine.

"Îmi pare rău pentru toate familiile care au pierdut oameni dragi din cauza acestui virus. Încercăm din răsputeri să ajutăm cât mai mult populația, încercăm să ne facem datoria. Fiind o situație nouă pentru toată lumea, încercăm să ne adaptăm din mers".

Medic SMURD din Suceava: "Am tratat și rude, una dintre ele a pierdut lupta. Încerc din răsputeri să-mi fac mai departe datoria"