Medicul din Suceava care s-a tratat singur de Covid-19: 'Durerea din piept era insuportabilă și lipsa de aer acută'

Medicul din Suceava a povestit, într-o postare pe Facebook, cum a plătit pentru a afla dacă s-a infectat cu coronavirus, dar și rețeta pe care a aplicat-o pentru a se trata.

"În fiecare zi plec la serviciu ,sa ma întâlnesc cu el..El este cel mai de temut dusman al umanitatii:COVID-ul.Am plecat la intâlnire fara frica,fara suparare,fara ezitari...Am plecat cu incredere,ca totul va fi bine si Dumnezeu va avea grija de tot! Stiam ca pacientii aveau nevoie de mine.Eram ultimul colac de salvare in orasul infectat, cu policlinica, ambulator,spital si UPU inchise...

Nu am scapat de el..Am facut boala...Am facut-o atunci cand inca in Romania nu se știa prea mult despre acest virus..Testarea se facea selectiv doar pentru anumite simptome, dar care nu erau specifice bolii..Astfel încât eu..medic in Romania cu simptome certe de COVID,descrise de medicii din toata lumea,dar care nu erau cunoscute in tara noastra,am fost refuzata la testare.

Testarea am facut-o mai tarziu..peste o luna..cu plata..130 lei,cand a aparut aceasta posibilitate la laboratoarele private!Rezultatul:Ac IgG pozitiv COVID!,inseamna ca am avut boala.Stiam ..ca asta va fi rezultatul..

Am trecut prin toate fazele urate si grele ale bolii si atunci cand durerea din piept era insuportabila si lipsa de aer acuta,stiam ca tratamentul prescris de mine..este cel mai bun. Decizia a fost rapida si clara,trebuia sa ma tratez singura pe mine si pacientii mei!M-am inscris in grupul international al medicilor anti COVID.Astfel incat,am fost la zi cu toata informatia, privind evolutia internationala a acestei boli cu simptomele ei polimorfe si rezultatele tratamentelor, urmate de pacientii din alte tari.

Un medic bun este un medic informat,care aplica cunostintele acumulate in practica de zi cu zi.Astfel am castigat razboiul cu COVID-ul!M-am tratat pe mine..si mi-am tratat pacientii mei...Au supravietuit toti..COVID pozitivi...Cel mai important in viata este sa vezi partea pozitiva a lucrurilor,indiferent de greutati si sa crezi,ca totul va fi bine!Omule drag!Pune curajul in buzunarul de la piept si mergi inainte! Pas dupa pas", a scris dr. Irina Gribincea.

Întrebată cu privire la tratamentul urmat acasă, dr. Gribincea a răspuns că a luat paracetamol, biomicin și biosept, două produse românești, vitamina C retard (ctb), ceai Gripovit max C și ceai Hapciu instant pentru că, la fel ca la orice viroză, hidratarea este foarte importantă.