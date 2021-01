Ministrul de Externe, mesaj emoționant după vaccinare: Am suferit că nu mi-am putut îmbrățișa și săruta mama

”Am să dau un mesaj personal. Luna trecută, în decembrie, am pierdut-o pe mama mea. Nu a murit din cauza COVID-19, ci din cauza unei alte afecțiuni. În toată viața sa profesională mama a lucrat în cercetare medicală. De multe ori s-a confruntat cu bacterii și virusuri periculoase și am învățat de la ea și din cărțile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației. Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit anul trecut, înainte ca mama mea să moară pentru ca nu am putut sa o îmbrățișez și să o sărut”, spune Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe apel pro-vaccinare

„Vă rog să decideți să vă vaccinați. În felul acesta vă puteti îmbrățișa fără grijă parintii și bunicii, în felul acesta vom fi cu toții sănătoși și vom putea să circulam peste granițe fără grijă. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura călătoria fără probleme a cetățenilor români în afara țării”, adaugă ministrul de Externe.

Vicepremierii și miniștrii Guvernului Cîțu se vaccinează împotriva COVID-19

Vicepremierii și miniștrii Cabinetului Cîțu se vaccinează împotriva COVID-19 miercuri, la Spitalul Universitar de Urgență Militar ”Dr. Carol Davila”. Primii sosiți au fost ministrul de Interne, Lucian Bode, vicepremierii Kelemen Hunor și Dan Barna și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Vicepremierii și miniștrii Guvernului se vaccinează, începând cu ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgență Militar ”Dr. Carol Davila”. Sosirea membrilor Guvernului la Spitalul Universitar de Urgență Militar ”Dr. Carol Davila” se va face în grupuri de câte patru persoane, la un interval de aproximativ 20 de minute.

Primii sosiți să se vaccineze au fost ministrul de Interne, Lucian Bode, vicepremierii Kelemen Hunor și Dan Barna, și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat sâmbătă, iar președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat vineri.