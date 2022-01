Oamenii de știință britanici spun că încă nu este nevoie de o a patra doză de vaccin anti-COVID

Datele UK Health Security Agency arată că, la trei luni de la aplicarea dozei de rapel, protecţia împotriva spitalizării rămâne de aproximativ 90% pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani şi peste.

Protecţia împotriva infecţiei simptomatice uşoare este de mai scurtă durată. Aceasta scade la aproximativ 30% în aproximativ trei luni.

Cifrele arată, de asemenea, de ce este importantă doza de rapel pentru cei cu două doze, informează Mediafax.

Cu doar două doze de vaccin, protecţia împotriva bolilor grave scade la aproximativ 70% după trei luni şi la 50% după şase luni. The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), care oferă consultanţă privind politica de vaccinare, spune că, prin urmare, prioritatea rămâne aceea de a administra prima, a doua şi a treia doză celor care nu au primit-o deja.

Aceasta în ciuda faptului că unele ţări, cum ar fi Israelul, au început să administreze a patra doză de vaccin pentru a gestiona varianta Omicron, care provoacă un număr tot mai mare de infecţii în întreaga lume.

