Octavian Jurma, despre măsurile de relaxare: ”Sunt premature. Cea mai periculoasă e renunțarea la măști”

”În mod normal, acest platou ar continua fie pe pantă ușor ascendentă, fie ușor descendentă. Anul trecut, după sărbători, am avut o creștere accelerată a numărului de cazuri, însă fiind vacanță acest vârf s-a stins și nu a produs un val.

Dacă am fi rămas doar cu varinatele Delta sau Delta Plus, mai devreme de luna martie probabil că nu am fi putut avea un nou val pandemic. Problema este produsă de Omicron. Este o variantă nouă care reinfectează cu ușurință inclusiv persoanele care au ieșit recent din boală. Așa vedem din datele din Africa de Sud.

”Omicron poate produce un val mult mai repede”

Așa vedem și din datele din Anglia și Danemarca, țări cu supraveghere foarte bună asupra acestor secvențieri care se fac. Și în țări de rată de vaccinare foarte mare, Omicron circulă cu ușurință. Asta înseamnă că varianta Omicron poate produce un val mult mai repede decât ar putea produce varianta Delta.

Suntem între două valuri și unele dintre măsurile care sunt luate în acest context al amenințării Omicron sunt premature sau chiar nu văd de ce au fost luate, mai ales că populația nu se aștepta neapărat la ele.

Una dintre cele mai periculoase este renunțarea la măști. Acest criteriu de zonă aglomerată este relativ Subiectiv. S-au precizat stații și piețe, însă ele trebuie purtate oriunde suntem în proximitatea altor persoane”, a declarat Octavian Jurma la Antena 3.

