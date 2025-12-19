Sistemul de intrare/ieșire al UE le dă bătăi de cap călătorilor cu avionul, care trebuie să aştepte în aeroporturi şi 3 ore

Sistemul EES funcționează şi la intrarea și ieșirea din România. Foto: Getty Images

Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES), un instrument electronic modern de control ce a început să fie instalat la frontierele externe ale Uniunii Europene, a îngreunat activitatea în aeroporturi, în prima fază a implementării sale, conform Euronews. Unii călători au fost nevoiţi să aştepte şi 3 ore înainte de îmbarcare.

Un nou raport arată că perturbările la frontiere reflectă cumulul mai multor probleme operaționale legate de implementarea EES. UE a început implementarea treptată a noului său Sistem de intrare/ieșire (EES) în octombrie anul acesta, obligând cetățenii terți să navigheze prin noile tehnologii la frontiere, acolo unde acestea sunt implementate.

Sistemul a cauzat întârzieri

În ciuda pragului actual de utilizare stabilit la 10% din numărul călătorilor eligibili, noile cerințe au cauzat deja întârzieri semnificative pentru pasagerii cu avionul.

Un raport al Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa a evidențiat amploarea acestei perturbări și solicită o revizuire urgentă a sistemului. În lunile următoare, tot mai multe aeroporturi vor introduce EES, care își propune să fie pe deplin operațional la granițele Schengen până la 10 aprilie 2026.

Pe aeroporturile unde EES este operațional, călătorii din Regatul Unit, SUA și alte țări din afara UE trebuie să își înregistreze datele biometrice la punctele dedicate.

Noile verificări la frontieră cauzează deja dureri de cap pasagerilor, care s-au plâns că se formează cozi lungi când oamenii parcurg procedurile de procesare pentru prima dată.

Raportul menționează, de asemenea, că verificările la frontieră sunt încetinite de numărul mic al polițiștilor de frontieră în aeroporturi, reflectând o lipsă acută de personal la autoritățile responsabile.

„Dacă toate problemele operaționale pe care le ridicăm astăzi nu sunt rezolvate complet în următoarele săptămâni, creșterea acestui prag de înregistrare la 35% începând cu 9 ianuarie - așa cum prevede calendarul de implementare a EES - va duce inevitabil la o congestie mult mai severă și la perturbări sistemice pentru aeroporturi și companii aeriene.”

Sistemul EES funcționează şi la intrarea și ieșirea din România

Începând din 10 decembrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) funcționează cu preluarea datelor biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) în toate punctele de trecere a frontierei în care a fost deja implementat, a transmis Poliția de Frontieră.

La acest moment, sistemul este operational în următoarele puncte de trecere a frontierei: Sighet (județul Maramureș), Vicovu de Sus (județul Suceava), Stânca și Racovăț (jud. Botoșani), Midia (jud. Constanța), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Jimbolia, Lunga, Moravița (județul Timiș), Halmeu (județul Satu Mare), aeroporturile Suceava și Sibiu.EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

