”A murit fratele, după aia mama... După aia, uite, eu...” Povestea tragică a primului pacient salvat cu un plămân artificial, la Timișoara

"Niciodată, eu, nu am crezut... Ziceam că nu exista! Și uite... a murit fratele, După aia mama... După aia, uite, eu...", Iacob pacient. Primul pacient bolnav de COVID, care a fost salvat cu ajutorul unui plămân artificial, la Spitalul Județean Timișoara. "Cumva au fost niste minuni de Crăciun. Cel puțin așa am considerat eu.", Adelina Baloi, medic specialist ATI. "Noi nu am dezertat. Au fost multe țări în care personalul medical a demisionat în grup. La noi, dimpotrivă, am avut oameni care, deși sunt la vârsta pensionării, au revenit și au lucrat.", prof. dr. Dorel Sandesc, șeful Secției de ATI, Spitalul Județean Timișoara. ATI – e ultima lor speranță ATI e ULTIMA STAȚIE #ROVaccinare #StrongerTogether #RomâniaÎnvingePandemia #TotulVaFiBine #PROvaccinare #PovestiDeLaVaccinare #preamultasuferinta